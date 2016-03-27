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مرتضى منصور يعقب عما حدث لمحمود الخطيب في الجمعية العمومية للأهلي

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مرتضى منصور يعقب عما حدث لمحمود الخطيب في الجمعية العمومية للأهلي مرتضى منصور يعقب عما حدث لمحمود الخطيب في الجمعية العمومية للأهلي

عقب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عما حديث لمحمود الخطيب رمز النادي الأهلي في الجمعية العمومية للأهلي.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد اكتسح تصويت الجمعية العمومية على الميزانية التي اعتمدها عن سنة 2015 خلال انعقادها يوم الجمعة بمقر الجزيرة.

وشهدت الجمعية العمومية فشل الخطيب والقيعي في تسجيل أسمائهما للإدلاء بأصواتهما ما تسبب في غضب الأخير على وجه التحديد. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى منصور: "هي قوانين ولوائح لا تعرف المشاهير. ما حدث صحيحا".

وأضاف في تصريحات عبر قناة LTC "الكرة المصرية لن تجد أي لاعب مثل محمود الخطيب".

وأوضح "الخطيب هو الأسطورة وهو من صنع جماهيرية الأهلي مثل حمادة إمام وجماهيرية الزمالك ولكنها القوانين كما قلت".

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