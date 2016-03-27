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نشوب حريق بمزرعة نخيل بقرية بولاق فى الخارجة بسبب شدة الرياح

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نشوب حريق بمزرعة نخيل بقرية بولاق فى الخارجة بسبب شدة الرياح نشوب حريق بمزرعة نخيل بقرية بولاق فى الخارجة بسبب شدة الرياح
نشب منذ قليل حريق هائل بمزرعة نخيل فى قرية بولا فى مركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، حيث انتقلت على الفور وحدات الدفاع المدنى بقيادة العميد أحمد عبد الفتاح، مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، وجار التعامل مع النيران، لمحاولة إخمادها.

وتتعرض محافظة الوادى الجديد لموجة شديدة من الهواء والعواصف الرملية والترابية الشديدة أدت إلى قطع الطرق الرئيسية.


>حريق هائل يلتهم 5 أفدنة بمزرعة نخيل فى الوادى الجديد بسبب شدة الرياح

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