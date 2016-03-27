ضبط عاطل متهم بتزوير محررات رسمية وبحوزته 7 أختام لشعار الجمهورية بالقليوبية

تمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط عاطل متهم بتزوير المحررات الرسمية وبحوزته 7 أختام شعار الجمهورية فى القناطر الخيرية بالقليوبية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، ودلت تحريات المباحث على ورود معلومات لضباط مباحث مركز القناطر الخيرية مفادها قيام المدعو "أحمد ع.ع" 42 سنة عاطل ومقيم باسوس – دائرة المركز السابق اتهامه فى عدد 3 قضايا ( سرقة وسائل نقل – مخدرات تزوير ) آخرها القضية رقم 7273 إدارى مركز القناطر لسنة 2014م تزوير بالاتجار بالمواد المخدرة وترويج المحررات المزورة.

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المأذون بتفتيشه أمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه أمكن ضبط عدد (2000) قرص مخدر من عقار الترامادول والتامول المخدر ومبلغ مالى 180 جنيها، وهاتف محمول، وباستكمال التفتيش أمكن ضبط الآتى عدد [ 7 ] أختام شعار الجمهورية منسوب صدورها للجهات الآتية (الشئون الصحية بالقليوبية – مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مدرسة القناطر الثانوية الصناعية – الإدارة العامة لمرور القليوبية – الإدارة العامه لمرور الجيزة وحدة السكرتارية - الإدارة العامة لمرور القاهرة وحدة فحص مرور وسط القاهرة – مصلحة الشهر العقارى مكتب سوهاج – مصلحة الشهر العقارى مكتب المنيا ) .

عدد [ 11 ] خاتم أكلاشيه تقرأ بصمتهم ( عدد 2 الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية ( ايتانكو ) شركة غبور – عدد 5 أختام لشركة مشروعى – عدد 1 خاتم تاجر معتمد لدى الإدارة العامة لمرور القاهرة شبرا مصر مراجع بيانات المرور – عدد 2 خاتم تقرأ بصمته أيمن حسين ضابط شرطة والأخر إيهاب صفوت ضابط شرطة عدد 1 أكلاشيه تقرأ بصمته فرع توثيق القبة ) عدد [ 1 ] طابعة ألوان و [ 1 ] كيسة كمبيوتر،و عدد [ 40 ] إيصال سحب منسوب للإدارة العامة لمرور الجيزة ( مقلدة ) تحمل سريـال رقم 01125202، مجموعه من أوراق الطبع والتغليف.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترف أن الشقة محل التفتيش خاصة بالمدعو "محمد م.م" 34 سنة حاصل على معهد اتصالات ومقيم باسوس – دائرة المركز وأقر بحيازته للمضبوطات سالفة الذكر بقصد ترويجها وتوزيعها مقابل مبالغ مالية، وأنها جميعاً خاصة بالأخير وهو المسئول عن تحريرها وتصنيعها، وباستهداف الأخير أمكن ضبطه وبمواجهته أنكر صلته بالمضبوطات وبالمتهم الأول، وعلل ذلك لوجود خلافات فيما بينهما على مبالغ مالية.

تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 2436 إدارى مركز القناطر الخيرية لسنة 2016م، وجار العرض على النيابة.

مدير أمن القليوبية.. الحملات الأمنية على منطقة المثلث الذهبى مستمرة حتى تطهيرها بالكامل.. وزير الداخلية يتابع بنفسه عمليات الاقتحام.. وتم ضبط 23 عاطلا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات حتى الآن