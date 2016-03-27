اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بمحاولة تفجير حى الوراق

تستكمل اليوم الأحد الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وسكرتارية أحمد صبحى المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة 3 متهمين بمحاولة تفجير مبنى حى الوراق، فى غضون شهر يناير الماضى من عام 2015.

كانت قد نجحت مباحث الوراق فى إحباط بعد رصد 3 ملثمين يتوقفون أمام مبنى الحى وبحوزتهما قنبلة وأسلحة وذخائر، وقاموا بزرع قنبلة استعدادا لتفجيرها إلا أن الضباط نجحوا فى ضبط 2 منهم بعد مطاردتهم ونجحوا فى إبطال مفعول القنبلة قبل تفجير مبنى الحى وعثر بحوزة المتهمين على بندقية آلية وبندقية خرطوش وفرد خرطوش.

وكشفت التحريات أنه أثناء مرور قوة من مباحث القسم فجر يوم 26 يناير 2015 اشتبهت القوة فى 3 شباب يتوقفون أمام مبنى الحى مستقلين دراجة بخارية سوداء اللون وأثناء اقتراب الضباط منهم أطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية إلا أن القوة تمكنت من السيطرة عليهم ومطاردة المتهمين ونجحت فى ضبط المتهم الأول أحمد عبد الحفيظ أحمد 29 سنة وبحوزته بندقية آلية ومحمد أحمد 18 سنة وبحوزته فرد خرطوش، كما عثرت القوات على بندقية خرطوش ملك المتهم الثالث الذى تمكن من الهرب وتبين من فحص الضباط زرع المتهمين قنبلة أمام باب الحى فتم الاستعانة بخبراء المفرقعات لإبطال مفعولها.

وبمواجهتهم أقروا باشتراكهم فى المسيرات الصباحية فى اليوم التالى على الكورنيش أمام معهد الأبحاث كما اعترفوا بـ4 وقائع أخرى هى "حرق جراج حى الوراق و3 غرف لمحولات كهرباء" وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانوناً.

ـ تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة تفجير حى الوراق لـ27 مارس لتعذر حضور المتهمين