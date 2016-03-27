مميش: بنما من أكثر الدول التى عبرت لها سفن القناة خلال فبراير 2016

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية السبت: إن بنما من أكثر الدول التى عبرت لها سفن بالمجرى الملاحى لقناة السويس خلال شهر فبراير 2016، حيث عبرت 186 سفينة بنمية بحمولة 11884 ألف طن، ويليها جزر المارشال حيث عبرت 158 سفينة بحمولة 9708 آلاف طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن 186 سفينة بنمية عبرت القناة خلال فبراير 2016 بحمولة 11884 ألف طن، مقارنة بالعام الماضى والذى عبر فيه 181 سفينة بحمولة 11368 ألف طن، كما عبرت 158 سفينة ترفع علم جزر المارشال بحمولة 9708 آلاف طن فى فبراير 2016 مقارنة بعبور 116 سفينة خلال فبراير 2015 بحمولة 7603 آلاف طن.

وأشارت التقارير إالى أن السفن القادمة من ليبيريا جاءت فى الترتيب الثالث من حيث العبور، حيث عبرت 153 سفينة بحمولة 8341 ألف طن فى فبراير الماضى مقارنة بـ152 سفينة فى فبراير من عام 2015 بحمولة 8595 ألف طن، كما عبرت 100 سفينة تحمل علم هونج كونج بحمولة 8500 ألف طن مقابل 92 سفينة فى فبراير عام 2015 بحمولة 6972 ألف طن.

بينما عبرت 102 سفينة سنغافورية خلال فبراير 2016 بحمولة 6451 ألف طن مقارنة بعبور 100 سفينة عام 2015 بحمولة 7592 ألف طن.

وأضافت التقارير الملاحية أن 81 سفينة ترفع علم مالطا عبرت القناة فى فبراير 2016 بحمولة 5057 ألف طن مقارنة 85 سفينة مالطية عبرت القناة فى فبراير 2015 بحمولة 4153 ألف طن.

أما السفن التى ترفع علم المملكة المتحدة فعبرت منها 63 سفينة فى فبراير 2016 بحمولة 3769 ألف طن مقابل 61 سفينة فى فبراير 2015 بحمولة 3835 ألف طن.

كما عبرت 44 سفينة تحمل علم حزر البهاما بحمولة 3133 ألف طن مقابل 51 سفينة العام الماضى بحمولة 3192 ألف طن.

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