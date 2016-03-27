مدير أمن الشرقية يجتمع بنواب المحافظة لإطلاعهم على الموقف الأمنى

عقد اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية وقيادات المديرية، لقاء مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر محافظة الشرقية، السبت، بنادى الشرطة، لاستعراض جهود أجهزة وزارة الداخلية للارتقاء بالأداء الأمنى وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان.

وأكد مدير الأمن، أن الهدف من اللقاء التأكيد على السياسة العامة للوزارة فى التواصل مع أعضاء مجلس النواب، لكونهم ممثلى الشعب المصرى وصوت الجماهير والتعاون البناء والمثمر بين المجلس النيابى وكافة مؤسسات الدولة، ومن بينها هيئة الشرطة ودعم مجلس النواب للوزارة لتحقيق رسالة هيئة الشرطة.

وأكد مدير أمن الشرقية فى بيان منذ قليل، على سياسة الوزارة فى حسن معاملة المواطنين وضبط الأداء الأمنى، وتحقيق مصالح المواطنين وحمايتهم والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات أبرزها كسب ثقة وتأييد الرأى العام.

وأشار مدير الأمن إلى العديد من الموضوعات والقضايا، أهمها الدور الفاعل لمجلس النواب ورسالة هيئة الشرطة وتقديم وتطوير الخدمات الأمنية وحسن معاملة المواطنين .

وناقش أعضاء مجلس النواب مع مدير الأمن وقيادات مديرية الأمن على هامش اللقاء مقترحاتهم حول التشريعات والمشاكل التى تتعلق بجهاز الشرطة لطرحها وعرضها ومناقشاتها تحت قبة البرلمان.

وأكد النواب على ضرورة ضبط العلاقة بين رجال الشرطة والمواطنين والتعامل باحترام تام مع المواطن، والالتزام بالقانون. وفى ختام اللقاء أكد مدير الأمن على ضرورة توفير الاحترام لكل النواب من كافة رجال الشرطة، وأن يتم تسهيل طلبات النواب فى حدود القانون.

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