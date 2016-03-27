25 سيارة للصحة و5 أخرى للسلع الغذائية تجوب المنيا لمحارب الغلاء

تنظم مديرية التموين بالمنيا وعلى مدار 3 أيام قوافل طبية وتموينية تجوب المراكز تضم القوافل 25 سيارة متنقلة تابعة لمديرية الصحة فى 5 تخصصات و5 سيارات تابعة لمديرية التموين تحمل مختلف السلع التموينية بتخفيض 25% تحت عنوان محاربة الغلاء.

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين أن تلك الحملات تستمر لمدة 3 أيام فى القرى الأكثر فقرا، موضحا أن الحملات بدأت اليوم فى مركز مغاغة بقرية ميانه وطمبدى ومركز العدوة بقرية عطف حيدر وبنى مزار بقريتى صفط أبوجرج وصندفا.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن القوافل تضم قافلة طبية وأخرى تموينية بتخفيض يصل إلى 25%موضحا أن التخصصات الطبية ضمت باطنه وأسنان وأطفال وعظام ونساء وتوليد.

وأوضح يوسف أن القافلة التموينية يوزع فيها الأرز وسكر والزيوت ولحوم ودواجن وصلصة وعصائر والسمن بأنواعها.

وأشار وكيل والوزارة إلى أن غدا سوف تتوجه القوافل إلى مركز مطاى بقرية حلوة وسمالوط بقرية اسطال ومركز المنيا بقريتى طوخ الخيل وبنى محمد سلطان.

وفى اليوم الثالث ملوى وابوقرقاص وديرمواس موضحا أن القوافل اليوم شهدت إقبال كبير من قبل المواطنين منذ الساعات الأولى التى وصلت فيها القوافل.

15 قافلة طبية وتموينية لخدمة المناطق الأكثر احتياجًا بالمنيا