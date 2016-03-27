أخبار عاجلة

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا -
مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر -
خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس -
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور -
المسلماني: مستشارو ترامب عرضوا عليه اغتيال بشار الأسد -
الغيطي: «ترامب لم يكن في نيته ضرب سوريا.. وأُجبر على التنفيذ» -
«قرطام» وبرلمانيون يفتتحون مستشفى ومؤسسة خيرية بالشرقية -
حظر ندب الأطباء والممرضين والعاملين بالصحة لخراج المحافظة -
القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين -
مساء dmc - الأمين العام للهيئة العامة السورية للاجئين وكيف يتم التعامل مع الأطفال السوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

25 سيارة للصحة و5 أخرى للسلع الغذائية تجوب المنيا لمحارب الغلاء

Google+ Print
25 سيارة للصحة و5 أخرى للسلع الغذائية تجوب المنيا لمحارب الغلاء 25 سيارة للصحة و5 أخرى للسلع الغذائية تجوب المنيا لمحارب الغلاء
تنظم مديرية بالمنيا وعلى مدار 3 أيام قوافل طبية وتموينية تجوب المراكز تضم القوافل 25 سيارة متنقلة تابعة لمديرية الصحة فى 5 تخصصات و5 سيارات تابعة لمديرية التموين تحمل مختلف السلع التموينية بتخفيض 25% تحت عنوان محاربة الغلاء.

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين أن تلك الحملات تستمر لمدة 3 أيام فى القرى الأكثر فقرا، موضحا أن الحملات بدأت اليوم فى مركز مغاغة بقرية ميانه وطمبدى ومركز العدوة بقرية عطف حيدر وبنى مزار بقريتى صفط أبوجرج وصندفا.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن القوافل تضم قافلة طبية وأخرى تموينية بتخفيض يصل إلى 25%موضحا أن التخصصات الطبية ضمت باطنه وأسنان وأطفال وعظام ونساء وتوليد.

وأوضح يوسف أن القافلة التموينية يوزع فيها الأرز وسكر والزيوت ولحوم ودواجن وصلصة وعصائر والسمن بأنواعها.

وأشار وكيل والوزارة إلى أن غدا سوف تتوجه القوافل إلى مركز مطاى بقرية حلوة وسمالوط بقرية اسطال ومركز المنيا بقريتى طوخ الخيل وبنى محمد سلطان.

وفى اليوم الثالث ملوى وابوقرقاص وديرمواس موضحا أن القوافل اليوم شهدت إقبال كبير من قبل المواطنين منذ الساعات الأولى التى وصلت فيها القوافل.


>15 قافلة طبية وتموينية لخدمة المناطق الأكثر احتياجًا بالمنيا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم