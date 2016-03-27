برج الثور حظك اليوم الأحد 27 مارس 2016

برج الثور على الصعيد المهنى..

>أوضاعك جيدة، ولكن هناك بعض العقبات التى تقف فى طريق تحقيق ما تريد فى هذه الفترة، ولكن بالصبر ستنول ما تريد، فقط عليك أن لا تفقد عزيمتك وإصرارك على ما تريد، كما يجب أن تعيد الاهتمام بكل الأمور التى أهملتها فى الفترة الماضية، ونظم وقتك بشكل جيد. برج الثور على الصعيد العاطفى ..

>إخلاصك للحبيب لا يعنى أنك قادر على اسعاده بنسبة 100%، كن أكثر صبراً وتحملاً للأزمة النفسية التى يمر بها فى هذه الفترة الحرجة من حياته، وأبحث عن طرق مختلفة تساعدكما على تجاوز الصعاب فى علاقتكما والوصول إلى شاطئ أمان. على الصعيد الصحى..

>حرصك الشديد على تناول الغذاء الصحى فى الفترة الماضية ساعدك على انقاص الوزن، حاول أن تستمر فى هذا الأمر قدر الإمكان، وداوم على زيارة الطبيب لأن هذا سيساعد على العيش بشكل صحى. توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

>يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة على مستوى العمل، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التى قمت بها مؤخراً، أما على مستوى الأسرة، فهناك بعض التطورات التى ستحدث بشأن ابنائك ولكن يجب أن لا يشغلك هذا عن الاهتمام بصحتك كذلك وكل التفاصيل الأخرى.

شبكةعيونالإخبارية

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