برج الحمل حظك اليوم الأحد 27\3\2016

برج الحمل على الصعيد المهنى:

> مكافأة مادية وترقية فى الطريق إليك، ظروف العمل المحيطة بك تجعلك تحت ضغط نفسى وعصبى طوال الوقت، ستصير الأمور على ما يرام لكن لا تلتفت إلى ما يقال عنك فى نطاق عملك، حاول الاجتهاد كثيرًا هذه الفترة، فالوقت مناسب لاثبات نفسك. برج الحمل على الصعيد العاطفى:

> حب جديد فى الطريق إليك، كنت تنتظر من شخص أن يبدى إعجابه بك والآن قد اتيحت له الفرصة للتعبير عن مشاعره تجاهك، إذا كنت تأمل فى علاقة جادة تنتهى بالزواج فعليك الدخول فى هذه العلاقة، فهو يبدو مناسبًا أكثر من غيره، لا فائدة من العودة إلى الماضى والآلام التى حدثت لك فى الفترة الماضية. برج الحمل على الصعيد الصحى:

> الأجواء الحالية ستسبب لك التهاب فى الجيوب الأنفية، كنت قد عانيت من التهاب فى الحلق طيلة الفترة الماضية، اليوم تستطيع الذهاب إلى الطبيب ليقدم لك الاستشارات والنصائح، الالتزام بالعلاج يوميًا فيه فائدة كبيرة لك، حاول أن تنفذ تعليمات الطبيب التى سيقولها اليوم. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

> الجلوس مع أصدقاء منذ فترة طويلة سيكون مفيدًا جدًا لك، فنفسيًا أنت تحتاج أن تجلس وتفضفض لأحد لديك به ثقة كبيرة، الوقت مناسب لقضاء يومًا لطيفًا مع العائلة، أو حتى الاستجمام فى رحلة نيلية.

شبكةعيونالإخبارية

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