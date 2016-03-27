برج العقرب حظك اليوم الأحد 27\3\2016

برج العقرب على الصعيد المهنى:

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

برج العقرب على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>حتى تتخلص من روتين العمل المعتاد، عليك تغيير بعض عاداتك اليومية، فحاول أن تغير تغييراً طفيفاً فيما تفعله يومياً فى عملك، كأن تُقدم بعض الاعمال على بعض، أو أن تسير فى طريق مختلف أثناء الذهاب للعمل، هذا من شأنه أن يبدل إحساسك بالملل، فقد لا تكون المشكلة فى عملك، قد تكون المشكلة فى أنك تكرر نفس الأشياء بنفس الترتيب يومياً.>أى علاقة عاطفية تمر بالكثير من المنحنيات، وكونك اختلفت مع مَن تُحب فلا يعنى أن كل شىء بينكما انتهى، فالعلاقات تحتاج إلى قدر كبير من التسامح والنضوج، لذلك إعطى لنفسك مساحة لتستمع إليه ولأن تحكى له عما أزعجم منه، وربما عادت علاقتكما أقوى من سابق عهدها.>إن شعرت بمشاكل فى المعدة وعسر هضم، فهذا يعنى أنك تحتاج لأخذ قسط من الراحة من الوجبات السريعة التى أنهكتك، عليك اتباع نظاماً غذائياً جيداً يُريح معدتك، وعليك العمل على اقتطاع جزء من وقتك حتى تستطيع ممارسة الرياضة.>قد يكون من زملاء عملك وممن حولك من يريدون إيذائك أو التقليل منك، أو العمل على تدبير المكائد لك، عليك دوماً أخذ الحذر ولكن فى الوقت ذاته استمر فى عملك ولا تنشغل بما يدبرون، فالسحر ينقلب على الساحر.