برج العذراء حظك اليوم الأحد 27 مارس 2016



>برج العذراء على الصعيد المهنى..

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برج العذراء على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

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بعض التوترات فى إطار العمل قد تنتهى بأزمة كبيرة، عليك أن لا تعير اهتمام كثيراً لكل الأحاديث الدائرة من حولك، فقط عليك أن تبذل جهد أكثر وتركز بشكل أكبر فى عملك لأن غير ذلك سيقودك إلى طريق قد تندم عليه فيما بعد، فكن على علم تماماً بما يحاك لك.أوضاعك العاطفية جيدة، الحبيب دائم الوقوف إلى جوارك فى كافة الأزمات والظروف الصعبة التى مررت بها مؤخراً، عليك أن تهتم به وتراعيه بشكل كبير، حتى لا تخسره فى القريب العاجل، فهو دائماً ما يبحث عن المزيد من الاهتمام فلا تخذله.يتوقع علماء الفلك أن تكون الفترة المقبلة غير جيدة تماماً، فقط عليك أن تعيد حساباتك وتهتم بصحتك وتتبع نظام غذائى صحى صارم، خصوصاً أنك تعرضت فى الفترة الماضية لوعكة صحية من المتوقع أن تعود إليك من جديد.يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى علاقتك بالأسرة والأصدقاء وكذلك العمل، عليك أن تعيد التفكير فى كل الأمور العالقة وتحسمها الآن.