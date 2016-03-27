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برج العذراء حظك اليوم الأحد 27 مارس 2016

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برج العذراء حظك اليوم الأحد 27 مارس 2016 برج العذراء حظك اليوم الأحد 27 مارس 2016


> على الصعيد المهنى..
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بعض التوترات فى إطار العمل قد تنتهى بأزمة كبيرة، عليك أن لا تعير اهتمام كثيراً لكل الأحاديث الدائرة من حولك، فقط عليك أن تبذل جهد أكثر وتركز بشكل أكبر فى عملك لأن غير ذلك سيقودك إلى طريق قد تندم عليه فيما بعد، فكن على علم تماماً بما يحاك لك.

برج العذراء على الصعيد العاطفى..
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أوضاعك العاطفية جيدة، الحبيب دائم الوقوف إلى جوارك فى كافة الأزمات والظروف الصعبة التى مررت بها مؤخراً، عليك أن تهتم به وتراعيه بشكل كبير، حتى لا تخسره فى القريب العاجل، فهو دائماً ما يبحث عن المزيد من الاهتمام فلا تخذله.

على الصعيد الصحى..
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يتوقع علماء الفلك أن تكون الفترة المقبلة غير جيدة تماماً، فقط عليك أن تعيد حساباتك وتهتم بصحتك وتتبع نظام غذائى صحى صارم، خصوصاً أنك تعرضت فى الفترة الماضية لوعكة صحية من المتوقع أن تعود إليك من جديد.

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..
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يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى علاقتك بالأسرة والأصدقاء وكذلك العمل، عليك أن تعيد التفكير فى كل الأمور العالقة وتحسمها الآن.

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مصر 365

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