حظك اليوم برج الميزان الأحد 27/ 3/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

> يوم مناسب للأعمال فى مجال الاستثمار العقارى أو عقد الصفقات فى المجمل، اذا كنت تفكر فى شراء منزل فاليوم هو الأفضل. قد تغير مجالك المهنى إلى آخر أفضل فى الفترة القادمة. على الصعيد العاطفى:

> النجوم فى صالحك سوف تتخطى مشكلة مع الحبيب كنت تعتقد أن ليس لها حل، فقط تخلى عن مخاوفك وكن بجانب شريكك حتى تتخطوا معًا أى صعاب. برج الميزان على الصعيد الصحي:

> تحتاج إلى بعض السلام الداخلى ممارسة بعض الرياضات التأمليه قد تساعدك فى ذلك كثيرًا. نظرًا للظروف المناخية المتغيره هذه الأيام قد تعانى من مشكلة صحية مفاجئة عليك الحذر واتخاذ التدابير الوقائية. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

> حاول أن تتماسك أمام أى ضغوطات الحظ فى صالحك واليوم مناسب للكثير من الأعمال الناجحه. يجب أن تستخدم قوتك بحكمة ولا تتسرع فى اتخاذ أى قرارات.

شبكةعيونالإخبارية

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