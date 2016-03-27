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برج الحوت حظك اليوم الأحد 27\3\2016

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برج الحوت حظك اليوم الأحد 27\3\2016 برج الحوت حظك اليوم الأحد 27\3\2016

على الصعيد المهنى:


>نتاج عملك ومثابرتك وصبرك سيظهر ولو بعد حين .. ثق فى أن لكل مجتهد نصيب، لا تشغل بالك كثيراً بالنتيجة الآن دون التركيز على الهدف، فما تحتاجه بشكل رئيسى هو وضع عينيك على ما تريد وعدم الالتفات لما يحدث حولك، كما أنه يجب عليك تحسين علاقتك بزملاءك، وتوطيدها، فهذا من شأنه أن يفتح لك آفاق وفرص كثيرة.

برج الحوت على الصعيد العاطفى:


>عائلتك وشريك حياتك من أهم الجوانب فى حياتك، فإن تركك الجميع وتخلوا عنك سيبقوا هم إلى جانبك يساندوك ويآذروك، لذا لا تخسرهم لأجل أى شىء آخر، فلا شىء يستحق، واقتطع من وقتك حتى تستطيع أن تقضى أكبر وقت معهم، فهم بحاجة للشعور بتواجدك عندما يحتاجونك.

برج الحوت على الصعيد الصحى:


>كما أن صحتك الجسدية يجب الاعتناء بها جداً، فصحتك النفسية كذلك تحتاج إلى المزيد من العناية، إن شعرت بالاكتئاب عليك زيارة طبيب نفسى، فهو ليس بعيب، وإن شعرت أنك تفقد السيطرة على جوانب حياتك، عليك الاسترخاء وإعادة حساباتك من وقت لآخر.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>تواجدك مع أسرتك، وقضاء الوقت الكثير معهم من شأنه أن يُحسن من حالتك النفسية بشكل كبير، لذا عليك أن تلزمهم دوماً، وتفاجئهم بالكثير من المفاجئات التى تكسر روتين الحياة والملل، وانصت إليهم واحكى لهم عما يزعجك، سيقلل هذا من همومك الكثير.

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مصر 365

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