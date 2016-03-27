حظك اليوم برج الدلو الأحد 27 / 3/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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اعطيت الثقة لمن لا يستحقها كثيرًا فى محيط العمل عليك الحذر والتعامل بحرص. قد تحصل على مكافئة مالية غير متوقعة وفى المجمل أنت تحتاج بشكل كبير إلى وضع جدول زمنى وترتيب أولوياتك.لا تنظر إلى علاقات قد اخرجتها من حياتك فى السابق أنظر إلى المستقبل. اليوم ليس مناسب لأى قرارات مصيرية على الصعيد العاطفى حاول فقط أن تفكر جيدًا وتضع صوت العقل قبل العاطفة.يبدو أن تحتاج إلى قليل من الراحه والاسترخاء فقد سيطر الارهاق والتوتر على حياتك لفترة طويلة ينصحك الفلك بالذهاب إلى بعض الأماكن الواسعة مثل الحدائق وتنفس الهواء النقى لإعادة النشاط والحيوية إلى حياتك.يبتسم لك الحظ وقد تحصل على مكاسب مالية غير متوقعة قد تكون قليلة ولكن لها وقع إيجابى عليك. لا تستسلم لأى احباط رتب أولوياتك جيدًا بدءً من اليوم حتى تصل لأهدافك فى الفترة القادمة.