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حظك اليوم برج الدلو الأحد 27 / 3/2016

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حظك اليوم برج الدلو الأحد 27 / 3/2016 حظك اليوم برج الدلو الأحد 27 / 3/2016

على الصعيد المهني:
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اعطيت الثقة لمن لا يستحقها كثيرًا فى محيط العمل عليك الحذر والتعامل بحرص. قد تحصل على مكافئة مالية غير متوقعة وفى المجمل أنت تحتاج بشكل كبير إلى وضع جدول زمنى وترتيب أولوياتك.

على الصعيد العاطفى:
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لا تنظر إلى علاقات قد اخرجتها من حياتك فى السابق أنظر إلى المستقبل. اليوم ليس مناسب لأى قرارات مصيرية على الصعيد العاطفى حاول فقط أن تفكر جيدًا وتضع صوت العقل قبل العاطفة.

برج الدلو على الصعيد الصحي:
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يبدو أن تحتاج إلى قليل من الراحه والاسترخاء فقد سيطر الارهاق والتوتر على حياتك لفترة طويلة ينصحك الفلك بالذهاب إلى بعض الأماكن الواسعة مثل الحدائق وتنفس الهواء النقى لإعادة النشاط والحيوية إلى حياتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
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يبتسم لك الحظ وقد تحصل على مكاسب مالية غير متوقعة قد تكون قليلة ولكن لها وقع إيجابى عليك. لا تستسلم لأى احباط رتب أولوياتك جيدًا بدءً من اليوم حتى تصل لأهدافك فى الفترة القادمة.

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مصر 365

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