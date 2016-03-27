حظك اليوم برج السرطان ليوم الأحد 2016/3/27

حظك اليوم لبرج السرطان :

>حظك لبرج السرطان على الصعيد المهني:

حظك لبرج السرطان على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج السرطان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك برج االسرطان :

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>للأسف بعض الاخبار السيئة بخصوص العمل ستطارد أبناء هذا البرج فى هذه الفترة، لكن تأثيرها لن يستمر طويلا، فغالبا ستتبدل الأحوال وسيستطيعوا الخروج من هذه الأزمة وسيكون النجاح هو مصيرهم طوال الفترات القادمة لذلك يجب أن يبتعدوا عن اليأس تماما .الحب على الرغم من انه كان الدافع والعامل الرئيسى وراء نجاحك طوال الفترات السابقة إلا أنه سيقف عائق بين الفرد وبين تحقيق أحلامه، لذلك يجب أن يقف أبناء هذا البرج وقفة مع حالهم ويحسمون الامر هل مستقبلهم العملى هو الأفضل لهم، او الإبقاء على شريك الحياة.يجب أن يبتعدوا عن بعض العادات السيئة مثل التدخين و شرب الكحوليات لأنها ستتسبب فى مشكلة كبيرة الفترة القادمة.المشاكل ستواجهك فى العمل لكنها لن تستمر كثيرا وستفاجأ بحلول وعلاج لكل هذه الأزمات، أما الحب سيكون سيكون عائق بينك وبين مستقبلك لذلك يجب أن تختار بينهم.