حظك اليوم برج الأسد ليوم الأحد 2016/3/27

حظك اليوم لبرج الأسد:

حظك لبرج الأسد على الصعيد المهني:

حظك لبرج الأسد على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج الأسد على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :

>يستمر أبناء هذا البرج فى نفس مسيرة حصد المكاسب المادية والترقيات فلا داعى للقلق بشأن مستقبلهم العملى هذه الفترة، لأنها ستكون من أسعد فترات حياتهم، وسيحققون بعض الخطوات التى طالما كانوا يخططون لها .>ربما الحب فى هذه الفترة سيكون الدافع الحقيقى والوحيد وراء نجاحهم، فعلى الرغم من الكذبة الكبيرة التى كانوا يعيشونها طوال الفترات السابقة والتى كانوا يعتقدون من خلالها أن الحب يدق أبوابهم، تأتى هذه الأيام لتعيد زمن الرومانسية والحب الحقيقى إلى قلوبهم.>على المستوى الصحى تظل النصيحة الأبدية يجب أن يخضعون إلى المتابعة والفحوصات الدورية لأنها تمنع أى مشاكل قد يقعوا فيها.>الحياة العملية ستكون فترة من التألق والسعادة وتحقيق الأهداف بها التى طالما حلموا بها، والحب سيعود ليأخذ مكانه الصحيح فى حياتهم فلا داعى للخوف بشان الارتباط.