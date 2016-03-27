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حظك اليوم برج الأسد ليوم الأحد 2016/3/27

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حظك اليوم برج الأسد ليوم الأحد 2016/3/27 حظك اليوم برج الأسد ليوم الأحد 2016/3/27

لبرج الأسد:


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حظك لبرج الأسد على الصعيد المهني:


>يستمر أبناء هذا البرج فى نفس مسيرة حصد المكاسب المادية والترقيات فلا داعى للقلق بشأن مستقبلهم العملى هذه الفترة، لأنها ستكون من أسعد فترات حياتهم، وسيحققون بعض الخطوات التى طالما كانوا يخططون لها .

حظك لبرج الأسد على الصعيد العاطفى:


>ربما الحب فى هذه الفترة سيكون الدافع الحقيقى والوحيد وراء نجاحهم، فعلى الرغم من الكذبة الكبيرة التى كانوا يعيشونها طوال الفترات السابقة والتى كانوا يعتقدون من خلالها أن الحب يدق أبوابهم، تأتى هذه الأيام لتعيد زمن الرومانسية والحب الحقيقى إلى قلوبهم.

حظك لبرج الأسد على الصعيد الصحى:


>على المستوى الصحى تظل النصيحة الأبدية يجب أن يخضعون إلى المتابعة والفحوصات الدورية لأنها تمنع أى مشاكل قد يقعوا فيها.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :


>الحياة العملية ستكون فترة من التألق والسعادة وتحقيق الأهداف بها التى طالما حلموا بها، والحب سيعود ليأخذ مكانه الصحيح فى حياتهم فلا داعى للخوف بشان الارتباط.

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مصر 365

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