حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 27/3 /2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

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برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء :

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مشكلة عصيبة تواجهك هذه الأيام فى العمل، والأجواء شديدة التعقد خاصة إنك من الأشخاص الذين يراهم رؤسائهم قد استنفذوا كافة الفرص الخاصة بهم، اندفاعك فى كثير من الأحيان والحديث دون وجود ثقة كافية فى الأشخاص الذين تتحدث إليهم، هو سبب هذه المشكلة فضلاً عن عدم التزامك بالقرارات التى تأخذها مما يزيد من صعوبة الموقف.الاختيار بين شيئين من أكتر الأشياء التى تزعجك، بسبب شخصيتك المزاجية التى تتحكم فيها تعدد الآراء و تذبذبها، وتعتبر النواحى العاطفية من أكثر المشكلات التى تزعج مولود الجوزاء، بسبب تذبذب مشاعره وفقاً لحالته المزاجية، فضلاً عن شعوره إنه دائماً الأفضل و الأذكى و الأقدر على التعامل مع جميع المشكلات بسلاسة و ثقة.حالتك النفسية سيئة، و تبدو شديد الانفعال هذه الفترة، مما يؤثر على اتزان أجهزتك العصبية، وتواجه مشكلات فى النظر و النسيان و عدم القدرة على التركيز فى النواحى المهنية، تحتاج إلى قدر كبير من الراحة حتى تعود إلى طبيعتك وتستجمع قواك الذهنية.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء ان يعيش فترة صعبة خاصة فى الحياة المهنية التى تمتلئ بالمشكلات المعقدة هذه الفترة، ويتطلب منك الوضه صبر و حكمة فى التعامل حتى تخرج من هذه المشكلات بأقل الخسائر الممكنة، لأن الأمور لا تسير فى صالحك الآن.