حظك اليوم وتوقعات الأبراج 27 مارس 2016

حظك اليوم برج الأسد ليوم الأحد 2016/3/27

>حظك اليوم لبرج الأسد :

>حظك لبرج الأسد على الصعيد المهني:

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حظك لبرج الأسد على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج الأسد على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :

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برج الحوت حظك اليوم الأحد 27\3\2016

>برج الحوت على الصعيد المهنى:

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الحوت على الصعيد العاطفى:

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الحوت على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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برج العقرب حظك اليوم الأحد 27\3\2016

>برج العقرب على الصعيد المهنى:

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العقرب على الصعيد العاطفى:

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العقرب على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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برج الثور حظك اليوم الأحد 27 مارس 2016

>برج الثور على الصعيد المهنى ..

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برج الثور على الصعيد العاطفى ..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

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حظك اليوم برج الجدى الأحد 27 /3 /2016

>الجدى على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الجدى على الصعيد الصحي:

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توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى:

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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 27/3 /2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:

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الجوزاء على الصعيد العاطفى:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء :

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برج الحمل حظك اليوم الأحد 27\3\2016

>برج الحمل على الصعيد المهنى:

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الحمل على الصعيد العاطفى:

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الحمل على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

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برج العذراء حظك اليوم الأحد 27 مارس 2016

>برج العذراء على الصعيد المهنى..

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برج العذراء على الصعيد العاطفى ..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

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برج القوس حظك اليوم الأحد 27\3\2016

>برج القوس على الصعيد المهنى:

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برج القوس على الصعيد العاطفى:

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برج القوس على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

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حظك اليوم برج الدلو الأحد 27 / 3/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

حظك اليوم برج السرطان ليوم الأحد 2016/3/27

>حظك اليوم لبرج السرطان :

>حظك لبرج السرطان على الصعيد المهني:

حظك لبرج السرطان على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :

حظك اليوم برج الميزان الأحد 27/ 3/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الميزان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

يستمر أبناء هذا البرج فى نفس مسيرة حصد المكاسب المادية والترقيات فلا داعى للقلق بشأن مستقبلهم العملى هذه الفترة، لأنها ستكون من أسعد فترات حياتهم، وسيحققون بعض الخطوات التى طالما كانوا يخططون لها .ربما الحب فى هذه الفترة سيكون الدافع الحقيقى والوحيد وراء نجاحهم، فعلى الرغم من الكذبة الكبيرة التى كانوا يعيشونها طوال الفترات السابقة والتى كانوا يعتقدون من خلالها أن الحب يدق أبوابهم، تأتى هذه الأيام لتعيد زمن الرومانسية والحب الحقيقى إلى قلوبهم.على المستوى الصحى تظل النصيحة الأبدية يجب أن يخضعون إلى المتابعة والفحوصات الدورية لأنها تمنع أى مشاكل قد يقعوا فيها.الحياة العملية ستكون فترة من التألق والسعادة وتحقيق الأهداف بها التى طالما حلموا بها، والحب سيعود ليأخذ مكانه الصحيح فى حياتهم فلا داعى للخوف بشان الارتباط.نتاج عملك ومثابرتك وصبرك سيظهر ولو بعد حين .. ثق فى أن لكل مجتهد نصيب، لا تشغل بالك كثيراً بالنتيجة الآن دون التركيز على الهدف، فما تحتاجه بشكل رئيسى هو وضع عينيك على ما تريد وعدم الالتفات لما يحدث حولك، كما أنه يجب عليك تحسين علاقتك بزملاءك، وتوطيدها، فهذا من شأنه أن يفتح لك آفاق وفرص كثيرة.عائلتك وشريك حياتك من أهم الجوانب فى حياتك، فإن تركك الجميع وتخلوا عنك سيبقوا هم إلى جانبك يساندوك ويآذروك، لذا لا تخسرهم لأجل أى شىء آخر، فلا شىء يستحق، واقتطع من وقتك حتى تستطيع أن تقضى أكبر وقت معهم، فهم بحاجة للشعور بتواجدك عندما يحتاجونك.كما أن صحتك الجسدية يجب الاعتناء بها جداً، فصحتك النفسية كذلك تحتاج إلى المزيد من العناية، إن شعرت بالاكتئاب عليك زيارة طبيب نفسى، فهو ليس بعيب، وإن شعرت أنك تفقد السيطرة على جوانب حياتك، عليك الاسترخاء وإعادة حساباتك من وقت لآخر.تواجدك مع أسرتك، وقضاء الوقت الكثير معهم من شأنه أن يُحسن من حالتك النفسية بشكل كبير، لذا عليك أن تلزمهم دوماً، وتفاجئهم بالكثير من المفاجئات التى تكسر روتين الحياة والملل، وانصت إليهم واحكى لهم عما يزعجك، سيقلل هذا من همومك الكثير.حتى تتخلص من روتين العمل المعتاد، عليك تغيير بعض عاداتك اليومية، فحاول أن تغير تغييراً طفيفاً فيما تفعله يومياً فى عملك، كأن تُقدم بعض الاعمال على بعض، أو أن تسير فى طريق مختلف أثناء الذهاب للعمل، هذا من شأنه أن يبدل إحساسك بالملل، فقد لا تكون المشكلة فى عملك، قد تكون المشكلة فى أنك تكرر نفس الأشياء بنفس الترتيب يومياً.أى علاقة عاطفية تمر بالكثير من المنحنيات، وكونك اختلفت مع مَن تُحب فلا يعنى أن كل شىء بينكما انتهى، فالعلاقات تحتاج إلى قدر كبير من التسامح والنضوج، لذلك إعطى لنفسك مساحة لتستمع إليه ولأن تحكى له عما أزعجم منه، وربما عادت علاقتكما أقوى من سابق عهدها.إن شعرت بمشاكل فى المعدة وعسر هضم، فهذا يعنى أنك تحتاج لأخذ قسط من الراحة من الوجبات السريعة التى أنهكتك، عليك اتباع نظاماً غذائياً جيداً يُريح معدتك، وعليك العمل على اقتطاع جزء من وقتك حتى تستطيع ممارسة الرياضة.قد يكون من زملاء عملك وممن حولك من يريدون إيذائك أو التقليل منك، أو العمل على تدبير المكائد لك، عليك دوماً أخذ الحذر ولكن فى الوقت ذاته استمر فى عملك ولا تنشغل بما يدبرون، فالسحر ينقلب على الساحرأوضاعك جيدة، ولكن هناك بعض العقبات التى تقف فى طريق تحقيق ما تريد فى هذه الفترة، ولكن بالصبر ستنول ما تريد، فقط عليك أن لا تفقد عزيمتك وإصرارك على ما تريد، كما يجب أن تعيد الاهتمام بكل الأمور التى أهملتها فى الفترة الماضية، ونظم وقتك بشكل جيد.إخلاصك للحبيب لا يعنى أنك قادر على اسعاده بنسبة 100%، كن أكثر صبراً وتحملاً للأزمة النفسية التى يمر بها فى هذه الفترة الحرجة من حياته، وأبحث عن طرق مختلفة تساعدكما على تجاوز الصعاب فى علاقتكما والوصول إلى شاطئ أمان.حرصك الشديد على تناول الغذاء الصحى فى الفترة الماضية ساعدك على انقاص الوزن، حاول أن تستمر فى هذا الأمر قدر الإمكان، وداوم على زيارة الطبيب لأن هذا سيساعد على العيش بشكل صحى.يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة على مستوى العمل، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التى قمت بها مؤخراً، أما على مستوى الأسرة، فهناك بعض التطورات التى ستحدث بشأن ابنائك ولكن يجب أن لا يشغلك هذا عن الاهتمام بصحتك كذلك وكل التفاصيل الأخرى.تظهر المعادن الحقيقية لبعض الأشخاص الذين كانوا محل ثقة بالنسبة لك، لكن المواقف ومشكلات العمل دائماً ما تخرج الجانب الخفى فى طبيعة الأشخاص، وتكتشف إنك كنت على خطأ كبير عندما فضلاً أشخاص على أشخاص آخرون، وتشعر بالندم الشديد فى الفترة القادمة، على عدد من المواقف التى قدمت فيها معروف لأشخاص لا يستحقون.الحنين إلى ذكريات رومانسية قديمة، أثناء تواجدك فى علاقة جديدة حالياً يعنى أن مشاعرك الآن مذبذبة خاصة إنك من الشخصيات التى لا تجعل العواطف وحدها تتحكم فى مصير العلاقات العاطفية والإنسانية، حاول أن تستقر على وضعك حالياً وتختار الطريق الذى تريد أن تسير فيه وتستكمله، حتى لا تتسبب فى ظلم آخرين معك.التواجد فى الأماكن المزدحمة دائماً يعرضك للإصابة بالأمراض التى تنتقل عن طريق العدوى، مثل نزلات البرد الشديدة، والسعال لذلك حاول أن تتوخى الحذر فى أماكن الازدحام حتى تتجنب مثل هذه المشكلات، وعليك بتناول الأطعمة الغغنية بفيتامين سى لتقوية المعادن.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش فترة صادمة فى حياته، خاصة الصعيد المهنى الذى يكتشف فيه أن كل ما يراه ليس حقيقة، و أن الطباع احقيقية للأشخاص تظهر فى أوقات الشدة والمواقف الصبة التى تخرج ما يخيفه الإنسان، وصراعات داخلية كثيرة بسبب المشكلات العاطفية.مشكلة عصيبة تواجهك هذه الأيام فى العمل، والأجواء شديدة التعقد خاصة إنك من الأشخاص الذين يراهم رؤسائهم قد استنفذوا كافة الفرص الخاصة بهم، اندفاعك فى كثير من الأحيان والحديث دون وجود ثقة كافية فى الأشخاص الذين تتحدث إليهم، هو سبب هذه المشكلة فضلاً عن عدم التزامك بالقرارات التى تأخذها مما يزيد من صعوبة الموقف.الاختيار بين شيئين من أكتر الأشياء التى تزعجك، بسبب شخصيتك المزاجية التى تتحكم فيها تعدد الآراء و تذبذبها، وتعتبر النواحى العاطفية من أكثر المشكلات التى تزعج مولود الجوزاء، بسبب تذبذب مشاعره وفقاً لحالته المزاجية، فضلاً عن شعوره إنه دائماً الأفضل و الأذكى و الأقدر على التعامل مع جميع المشكلات بسلاسة وثقة.حالتك النفسية سيئة، و تبدو شديد الانفعال هذه الفترة، مما يؤثر على اتزان أجهزتك العصبية، وتواجه مشكلات فى النظر و النسيان و عدم القدرة على التركيز فى النواحى المهنية، تحتاج إلى قدر كبير من الراحة حتى تعود إلى طبيعتك وتستجمع قواك الذهنية.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء ان يعيش فترة صعبة خاصة فى الحياة المهنية التى تمتلئ بالمشكلات المعقدة هذه الفترة، ويتطلب منك الوضه صبر و حكمة فى التعامل حتى تخرج من هذه المشكلات بأقل الخسائر الممكنة، لأن الأمور لا تسير فى صالحك الآن.مكافأة مادية وترقية فى الطريق إليك، ظروف العمل المحيطة بك تجعلك تحت ضغط نفسى وعصبى طوال الوقت، ستصير الأمور على ما يرام لكن لا تلتفت إلى ما يقال عنك فى نطاق عملك، حاول الاجتهاد كثيرًا هذه الفترة، فالوقت مناسب لاثبات نفسك.حب جديد فى الطريق إليك، كنت تنتظر من شخص أن يبدى إعجابه بك والآن قد اتيحت له الفرصة للتعبير عن مشاعره تجاهك، إذا كنت تأمل فى علاقة جادة تنتهى بالزواج فعليك الدخول فى هذه العلاقة، فهو يبدو مناسبًا أكثر من غيره، لا فائدة من العودة إلى الماضى والآلام التى حدثت لك فى الفترة الماضية.الأجواء الحالية ستسبب لك التهاب فى الجيوب الأنفية، كنت قد عانيت من التهاب فى الحلق طيلة الفترة الماضية، اليوم تستطيع الذهاب إلى الطبيب ليقدم لك الاستشارات والنصائح، الالتزام بالعلاج يوميًا فيه فائدة كبيرة لك، حاول أن تنفذ تعليمات الطبيب التى سيقولها اليوم.الجلوس مع أصدقاء منذ فترة طويلة سيكون مفيدًا جدًا لك، فنفسيًا أنت تحتاج أن تجلس وتفضفض لأحد لديك به ثقة كبيرة، الوقت مناسب لقضاء يومًا لطيفًا مع العائلة، أو حتى الاستجمام فى رحلة نيلية.بعض التوترات فى إطار العمل قد تنتهى بأزمة كبيرة، عليك أن لا تعير اهتمام كثيراً لكل الأحاديث الدائرة من حولك، فقط عليك أن تبذل جهد أكثر وتركز بشكل أكبر فى عملك لأن غير ذلك سيقودك إلى طريق قد تندم عليه فيما بعد، فكن على علم تماماً بما يحاك لك.أوضاعك العاطفية جيدة، الحبيب دائم الوقوف إلى جوارك فى كافة الأزمات والظروف الصعبة التى مررت بها مؤخراً، عليك أن تهتم به وتراعيه بشكل كبير، حتى لا تخسره فى القريب العاجل، فهو دائماً ما يبحث عن المزيد من الاهتمام فلا تخذله.يتوقع علماء الفلك أن تكون الفترة المقبلة غير جيدة تماماً، فقط عليك أن تعيد حساباتك وتهتم بصحتك وتتبع نظام غذائى صحى صارم، خصوصاً أنك تعرضت فى الفترة الماضية لوعكة صحية من المتوقع أن تعود إليك من جديد.يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى علاقتك بالأسرة والأصدقاء وكذلك العمل، عليك أن تعيد التفكير فى كل الأمور العالقة وتحسمها الآن.يجب عليك أن تصبح باردًا، فسيحدث اليوم أشياء قد تثير حفيظتك، لا تعبر عن غضبك هذه الأيام فى عملك، حاول تأجيل المناقشة فى الأمور المادية اليوم، مشاكل قليلة تسبب لك الارتباك فى العمل، احترس فلابد أن تتحلى بالصبر والهدوء، أنت مقبل على فترة من العمل الجاد الأيام المقبلة.مضى وقت طويل ولم تقابل فيه شريك حياتك، مشاعرك تتبلد تجاهه، حاول أن تسرق بعض الوقت من يومك لقضاء يومًا لطيفًا معه، تعويض شريكك عن الأيام الماضية بهدية سيكون له رونق خاص، حاول أن تظهر اهتماماك به الفترة الماضية، لقد كانت الفترة الماضية مليئة بالصعاب، حاول أن تجتاز هذه المرحلة فى صمت.قد يصيبك جنون اليوم، أنت تحاول أن تدلل نفسك بالشيكولاتة وبعض الحلوى، لكن هذه الحلوى سوف تؤثر كثيرًا على جسدك، الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية سيجعل جسدك نشيط وصحى؛ لذا حاول أن تمارس بعض العادات الغذائية الصحية ولا تدلل نفسك بالحلوى أكثر من اللازم.سوف تشعر بالثقة على الصعيد العائلى جدًا، بعض المشاكل قد تثير اشمئزازك اليوم لذا حاول أن توسع آفاقك قليلا، الجلوس مع نفسك ووضع خطط عمل للمرحلة المقبلة سيكون جيدًا.أعطيت الثقة لمن لا يستحقها كثيرًا فى محيط العمل عليك الحذر والتعامل بحرص. قد تحصل على مكافئة مالية غير متوقعة وفى المجمل أنت تحتاج بشكل كبير إلى وضع جدول زمنى وترتيب أولوياتك.لا تنظر إلى علاقات قد اخرجتها من حياتك فى السابق أنظر إلى المستقبل. اليوم ليس مناسب لأى قرارات مصيرية على الصعيد العاطفى حاول فقط أن تفكر جيدًا وتضع صوت العقل قبل العاطفة.يبدو أن تحتاج إلى قليل من الراحه والاسترخاء فقد سيطر الارهاق والتوتر على حياتك لفترة طويلة ينصحك الفلك بالذهاب إلى بعض الأماكن الواسعة مثل الحدائق وتنفس الهواء النقى لإعادة النشاط والحيوية إلى حياتك.>يبتسم لك الحظ وقد تحصل على مكاسب مالية غير متوقعة قد تكون قليلة ولكن لها وقع إيجابى عليك. لا تستسلم لأى احباط رتب أولوياتك جيدًا بدءً من اليوم حتى تصل لأهدافك فى الفترة القادمة.>للأسف بعض الاخبار السيئة بخصوص العمل ستطارد أبناء هذا البرج فى هذه الفترة، لكن تأثيرها لن يستمر طويلا، فغالبا ستتبدل الأحوال وسيستطيعوا الخروج من هذه الأزمة وسيكون النجاح هو مصيرهم طوال الفترات القادمة لذلك يجب أن يبتعدوا عن اليأس تماما .>الحب على الرغم من انه كان الدافع والعامل الرئيسى وراء نجاحك طوال الفترات السابقة إلا أنه سيقف عائق بين الفرد وبين تحقيق أحلامه، لذلك يجب أن يقف أبناء هذا البرج وقفة مع حالهم ويحسمون الامر هل مستقبلهم العملى هو الأفضل لهم، او الإبقاء على شريك الحياة.>يجب أن يبتعدوا عن بعض العادات السيئة مثل التدخين و شرب الكحوليات لأنها ستتسبب فى مشكلة كبيرة الفترة القادمة.>المشاكل ستواجهك فى العمل لكنها لن تستمر كثيرا وستفاجأ بحلول وعلاج لكل هذه الأزمات، أما الحب سيكون سيكون عائق بينك وبين مستقبلك لذلك يجب أن تختار بينهم.>يوم مناسب للأعمال فى مجال الاستثمار العقارى أو عقد الصفقات فى المجمل، اذا كنت تفكر فى شراء منزل فاليوم هو الأفضل. قد تغير مجالك المهنى إلى آخر أفضل فى الفترة القادمة.>النجوم فى صالحك سوف تتخطى مشكلة مع الحبيب كنت تعتقد أن ليس لها حل، فقط تخلى عن مخاوفك وكن بجانب شريكك حتى تتخطوا معًا أى صعاب.>تحتاج إلى بعض السلام الداخلى ممارسة بعض الرياضات التأمليه قد تساعدك فى ذلك كثيرًا. نظرًا للظروف المناخية المتغيره هذه الأيام قد تعانى من مشكلة صحية مفاجئة عليك الحذر واتخاذ التدابير الوقائية.>حاول أن تتماسك أمام أى ضغوطات الحظ فى صالحك واليوم مناسب للكثير من الأعمال الناجحه. يجب أن تستخدم قوتك بحكمة ولا تتسرع فى اتخاذ أى قرارات.