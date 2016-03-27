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الجوع الشديد من علامات الولادة غير الشائعة

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الجوع الشديد من علامات الولادة غير الشائعة الجوع الشديد من علامات الولادة غير الشائعة
يقول الأطباء على الدوام إن كل فترة حمل لها علاماتها وأعراضها التى تختلف من سيدة لأخرى، فكل حالة حمل وولادة يمكن اعتبارها قائمة بذاتها وتجربة متفردة لها طبيعة خاصة.

علامات الولادة الشائعة
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وأغلب السيدات يشعرن باقتراب موعد الولادة عن طريق أعراض شائعة، منها الانقباضات وآلام الظهر المتكررة، ونزول الإفرازات وأحيانا ماء الجنين أو نزول بعض الإفرازات مختلطة بالدماء وغيرها.

علامات الولادة غير الشائعة
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ولكن وفق ما توضح الدكتورة نهى حسن - استشارى النساء والتوليد - فهناك علامات غير شائعة تظهر عند قلة من الحوامل وتؤكد اقتراب موعد ولادتهن، منها الرغبة فى تناول الطعام بشكل مفاجئ ومكثف، بخلاف أغلب شهور الحمل التى تعانى فيها الحامل من الحموضة المتكررة والقىء والنفور من بعض الأطعمة، لذا يمكن اعتبار الجوع الشديد والرغبة فى تناول الطعام بكثرة ونهم من العلامات التى تدل على اقتراب موعد الولادة وقدوم الطفل، وقد يكون هذا الأمر راجعا لتغيير الطفل من وضعيته فى الأيام الأخيرة أو لتعزيز قوة الجسم.

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