الجيش السودانى ينفى قصف مناطق أعالى النيل بجنوب السودان

>نفى الناطق الرسمى للقوات المسلحة السودانية، أحمد خليفة الشامى اتهامات حكومة جوبا للخرطوم بقصف الطيران مناطق فى أعالى النيل، ووصفها بالادعاءات التى لا تسندها أى حقائق على الأرض.

وقال الشامى ـ فى تصريح لوكالة السودان للأنباء مساء أمس السبت، "إن ادعاءات جوبا محاولة للتغطية على فشل حكومة الجنوب فى ادارة أزمتها الداخلية والتى تتفاقم هذه الأيام بمناطق أعالى النيل نتيجة حركة التهجير الواسعة لكل المكونات القبلية الموجودة من البر الشرقى الى البر الغربى فى محاولة للضغط على القبائل الموالية للمعارضة الجنوبية.

وأضاف: " لايخفى على أحد أن حكومة جوبا تستخدم الطيران الأوغندى فى قصف المدنيين لإجبارهم على ترك مناطقهم وفرض سيطرة قبيلة الدينكا عليها".

ووصف الناطق الرسمى للجيش السودانى مناطق أعالى النيل الحدودية بأنها أكثر المناطق أمنا وتشهد إستقرارا على الحدود بين البلدين.

وقال إنه يمكن أيضا أن تقرأ هذه الإفتراءات فى سياق كونها تغطية للأخبار والتسريبات التى تحدثت عن اجتماعات لقيادات الحركة الشعبية - قطاع الشمال - والجبهة الثورية بمسؤولين فى جوبا لتأمين الدعم العسكرى للحركات المتمردة فى جنوب كردفان والنيل الأزرق وخلق مبررات لهذا الدعم.

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