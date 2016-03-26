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بالصور.. الداخلية: قوات الإنقاذ تواصل عملها لانتشال جثتين غرقا بالنيل فى الساحل

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بالصور.. الداخلية: قوات الإنقاذ تواصل عملها لانتشال جثتين غرقا بالنيل فى الساحل بالصور.. الداخلية: قوات الإنقاذ تواصل عملها لانتشال جثتين غرقا بالنيل فى الساحل
قال اللواء حامد العقيلى، مساعد وزير الداخلية، مدير شرطة المسطحات المائية، إن قوات الإنقاذ والضفادع البشرية تواصل عملها لانتشال جثتين غرقا بالنيل فى منطقة الساحل.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، لـ"اليوم السابع"، أن فتاة ألقت بنفسها فى النيل وحاول شاب إنقاذها فغرق.

وكان شاب وفتاة لقيا مصرعهما، اليوم السبت، غرقًا فى النيل، بمنطقة الساحل بالقاهرة، بعدما ألقت الفتاة بنفسها من أعلى كوبرى الساحل، وأثناء مرور مركب قفز 5 شباب لإنقاذها، وخرج 4 منهم، بينما غرق الخامس.

وأوضح مصدر أن الفتاة تنتمى إلى إحدى مناطق الوراق، وألقت بنفسها فى النيل هربًا من قرار أسرتها بزواجها من شاب لا توافق عليه.

وكشف المصدر، أنه أثناء سير مركب نيلى، تحمل مجموعة من المواطنين للتنزه، فوجئوا بفتاة تلقى بنفسها من أعلى كوبرى الساحل، ما دفع مجموعة شباب إلى النزول فى المياه لإنقاذها، موضحًا أنه خرج 4 منهم وغرق الخامس مع الفتاة.

وتبين أن المركب اسمها "قمر 14" تقدر حمولتها بـ300 راكب، وكان على متنها 150 شخصا، وأن ترخيصها سارٍ حتى 20 فبراير 2018.

حاله غرق (1)

حاله غرق (2)

حاله غرق (3)

حاله غرق (4)

حاله غرق (5)


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