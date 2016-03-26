حفظ الأطعمة المغلفة أو المحفوظة داخل البلاستيك يزيد فرص الولادة المبكرة

واصلت الأبحاث الحديثة التحذير من المخاطر الصحية للعلب والمواد البلاستيكية التى تستخدم فى تغليف وحفظ الأطعمة والمشروبات.

وكشفت دراسة طبية حديثة مؤخرا أشرف عليها باحثون من جامعة تكساس الأمريكية، عن أن مادة توجد بشكل شائع فى المواد البلاستيكية ترفع فرص حدوث الولادة المبكرة.

وأوضح التقرير أن هذه المادة تعرف باسم البيسفينول أ BPA، وكشفت التحاليل والتجارب أن السيدات اللائى لديهن مستويات مرتفعة من مادة البيسفينول أ كن أكثر عرضة للولادة المبكرة ، أى أن الولادة تحدث قبل مرور 37 أسبوعا من بداية الحمل.

وفسر الباحثون ذلك بأن مركب البيسفينول يشبه التركيب الكيميائى لهرمون الاستروجين، ويرتبط بالمستقبلات الخاصة به فى جسم المرأة، وبالأخص التى لها علاقة بالالتهابات، وتساهم مستويات الالتهابات العالية فى رفع فرص الوفاة المبكرة.

وحسب مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية CDC فتعد الولادة المبكرة هى العامل الرئيسى فى وفاة الأطفال حديثى الولادة، كما أنها تعد من الأسباب الرئيسية للإصابة المواليد بالتخلف العقلى.

وأضاف الباحثون أن تركيزات مادة البيسفينول ترتفع داخل الأطعمة والمشروبات حال وضع الأوانى البلاستيكية داخل الميكروويف، أو تسخين المأكولات والمشروبات باستخدام أى وسائل أخرى. ويشار إلى أن هذه النتائج نشرتها المجلة الطبية The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicin خلال شهر مارس الجارى.

ابتكار طريقة تساعد فى الحد من الولادات المبكرة