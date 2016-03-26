انتهاء دورة سلامة الغذاء بجامعة قناة السويس

أنهت إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع شئون خدمة المجتمع بجامعة قناة السويس الدورة التدريبية بعنوان " سلامة الغذاء ".

جاءت هذه الدورة تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف مصطفى محمد حسن مديرا لإدارة تدريب أفراد المجتمع وفاتن إبراهيم رئيس قسم بإدارة التدريب.

وحاضر فى ختام الدورة الدكتور رمضان احمد حبيبة أستاذ علوم وتقنية الأغذية بكلية الزراعة جامعة القناة.

ودارت محاور محاضرة اليوم حول سلامة الغذاء من الناحية الكيميائية ومصادر تلوث الغذاء والسموم الطبيعية بالغذاء والتلوث الكيميائى بمياه الشرب والتلوث من مواد التعبئة والمواد الحافظة ومواد التحلية الصناعية مالها وماعليها ومخاطر الميكروويف وخطوات نحو غذاء آمن بالإضافة إلى التوجيهات المهمة عند شراء وتداول وتخزين الغذاء.

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