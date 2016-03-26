إصابة 4 من عائلة واحدة بسبب مشاجرة بين عائلتين بقرية الركابية بدمياط

أسفرت مشاجرة نشبت بين عائلتين من أهالى الركابية التابعة لمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، عن إصابة 4 أشخاص، بسبب خلافات عائلية بين عائلتى غازى، وعبيد، واستمرت أحداثها على مدار 10 أيام متتالية، وتجددت المشاجرات مساء اليوم السبت.

والتي أسفرت عن إصابة، عبيد عبد الرحمن مسلم 80 عاما، بعدة كدمات وجروح باليد، وعادل عبيد مسلم، بقطع أوتار باليد، ويخضع حاليا لعدة عمليات جراحية، ومحمود عادل عبيد، ومحمد عادل مسلم بعدة جروح متفرقة.

وأخطر الأهالى، مركز شركة كفر البطيخ، وانتقلت قوة من رجال الأمن للسيطرة على الموقف، ونقل المصابين إلى مستشفى كفر سعد المركزى لتلقى العلاج.

وكشف شهود عيان من أبناء القرية عن عقد جلسة عرفية بين العائلتين منذ 10 أيام تقريبا حضرها كبار عائلات القرية وتم خلالها توفيق الأوضاع بين العائلتين وأخذ تعهد على كل عائلة بوقف أعمال العنف مقابل كتابة شيك بمبلغ قدرة 100 ألف جنيه لمن يخالف ذلك.

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