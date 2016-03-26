أخبار عاجلة

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا -
مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر -
خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس -
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور -
المسلماني: مستشارو ترامب عرضوا عليه اغتيال بشار الأسد -
الغيطي: «ترامب لم يكن في نيته ضرب سوريا.. وأُجبر على التنفيذ» -
«قرطام» وبرلمانيون يفتتحون مستشفى ومؤسسة خيرية بالشرقية -
حظر ندب الأطباء والممرضين والعاملين بالصحة لخراج المحافظة -
القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين -
مساء dmc - الأمين العام للهيئة العامة السورية للاجئين وكيف يتم التعامل مع الأطفال السوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

عاصفة محملة بالأتربة تجتاح محافظة سوهاج

Google+ Print
عاصفة محملة بالأتربة تجتاح محافظة سوهاج عاصفة محملة بالأتربة تجتاح محافظة سوهاج

أرشيفية

تجتاح محافظة سوهاج موجة من الطقس السئ  حيث شهدت المحافظة عاصفة من الرياح محملة بالاتربة والغبار انتشرت فى معظم مدن المحافظة الأمر الذى أحدث حالة من الاختناقات المرورية فى بعض الميادين مع تصاعد الاتربة فى سماء مدن المحافظة .

وأصدرت المحافظة توجيهات إلى رؤساء المدن والمراكز برفع درجة الاستعداد لمواجهة أى حالات طارئة، كما أطلقت إدارة المرور تحذيراتها لقائدى المركبات على الطرق السريعة والصحراوية بالمحافظة باتباع إرشادات المرور، للحد من الحوادث المرورية بسبب عدم وضوح الرؤية على بعض الطرق بسبب العاصفة وتقلبات الجو.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا