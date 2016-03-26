عاصفة محملة بالأتربة تجتاح محافظة سوهاج

تجتاح محافظة سوهاج موجة من الطقس السئ حيث شهدت المحافظة عاصفة من الرياح محملة بالاتربة والغبار انتشرت فى معظم مدن المحافظة الأمر الذى أحدث حالة من الاختناقات المرورية فى بعض الميادين مع تصاعد الاتربة فى سماء مدن المحافظة .

وأصدرت المحافظة توجيهات إلى رؤساء المدن والمراكز برفع درجة الاستعداد لمواجهة أى حالات طارئة، كما أطلقت إدارة المرور تحذيراتها لقائدى المركبات على الطرق السريعة والصحراوية بالمحافظة باتباع إرشادات المرور، للحد من الحوادث المرورية بسبب عدم وضوح الرؤية على بعض الطرق بسبب العاصفة وتقلبات الجو.