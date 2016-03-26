بالفيديو - هدف ألماني أول.. قذيفة كروس تُصيب حارس إنجلترا

سجل توني كروس لاعب وسط ألمانيا وريال مدريد هدف منتخب بلاده الأول في مرمى إنجلترا من قذيفة قوية أدت لخروج جاك باتلاند مصابا.

ألمانيا تواجه إنجلترا في لقاء ودي استعدادا لأمم أوروبا فرنسا 2016.

شوط أول مثير كانت الأفضلية من خلاله لصالح منتخب إنجلترا ولكن الهدف الأول والوحيد في الشوط جاء من نصيب ألمانيا.

تسديدة صاروخية من كروس في الدقيقة 43 تهز شباك إنجلترا. وفشل باتلاند في التصدي للكرة قبل أن يسقط مصابا متأثرا بآلام في كتفه نظرا لمحاولته على التسديدة.

شاهد الهدف

وتلعب منتخب ألمانيا في المجموعة الثالثة بجوار أوكرانيا وبولندا وإيرلندا الشمالية.

بينما يأتي منتخب إنجلترا مع روسيا وويلز وسلوفاكيا في المجموعة الثانية في البطولة التي من المنتظر أن تبدأ في العاشر من يونيو 2016.