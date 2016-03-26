بالصور.. حزب حماة الوطن ينظم احتفالية ويكرم الأمهات المثاليات بالإسكندرية

نظم حزب حماة الوطن بالإسكندرية مساء اليوم، احتفالية بمناسبة عيد الأم بحضور قيادات الحزب بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد نور الدين مساعد رئيس الحزب وأمين عام الإسكندرية.

وتم تكريم عدد كبير من الأمهات المثاليات من جميع دوائر الإسكندرية وتم تكريم نبيه عبد الفتاح محمد زوجة الكابتن الراحل محمود بكر المعلق الرياضى السكندرى وتم إهدائها درعا خاصا من الحزب وتم تكريم عدد من أمهات الشهداء السكندريين، كما تم تقديم عدة عروض فنية وشعرية احتفالا بهذه المناسبة.

- "حماة الوطن" يكرم أمهات شهداء الجيش والشرطة بمناسبة احتفالات عيد الأم