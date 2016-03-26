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بالفيديو - المغرب تُسقط المصنف الإفريقي الأول على ملعبه

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بالفيديو - المغرب تُسقط المصنف الإفريقي الأول على ملعبه بالفيديو - المغرب تُسقط المصنف الإفريقي الأول على ملعبه

نجح منتخب المغرب في تحقيق الانتصار خارج أرضه على حساب كاب فيردي (الرأس الأخضر) المصنف الإفريقي الأول بهدف مقابل لاشيء.

منتخب كاب فيردي استضاف المغرب في قمة الجولة الثالثة من المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وفاز منتخب المغرب بهدف مقابل لاشيء عن طريق يوسف العربي من ركلة جزاء في الدقيقة 25 من الشوط الأول.

وتعد المباراة هي الأولى للمغرب تحت قيادة هيرفي رينارد المدير الفني الجديد والسابق لمنتخب زامبيا وكوت ديفوار

وحلق المغربي في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة. 9 نقاط من 3 مواجهات.

بينما تجمد منتخب كاب فيردي عند النقطة السادسة في المركز الثاني.

شاهد الهدف

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فيديو اليوم السابع

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