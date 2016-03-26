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#تحدي_جيليت – ميسي يوضح الفارق بين خريجي لا ماسيا والقادمون من أندية أخرى في برشلونة

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#تحدي_جيليت – ميسي يوضح الفارق بين خريجي لا ماسيا والقادمون من أندية أخرى في برشلونة #تحدي_جيليت – ميسي يوضح الفارق بين خريجي لا ماسيا والقادمون من أندية أخرى في برشلونة

قال أسطورة برشلونة ليونيل ميسي إن التخرج من أكاديمية لا ماسيا يساعد اللاعب على التأقلم في الفريق الأول لبرشلونة سريعا.

وأضاف ميسي خلال استضافته في برنامج (Yes I'm Famous) على قناة ( MBCمصر) أن اللاعب يخضع لنفس التدريبات منذ سن السابعة حتى وصوله للفريق الأول، ما يساعده على التأقلم سريعا.

وأكد "أما اللاعبون القادمون من خارج لا ماسيا يحتاجون وقتا أطول للتأقلم في برسا".

وفاز ميسي بـ5 كرات ذهبية في مسيرة ذهبية مع برسا، سجل فيها 449 هدفا في 520 مباراة بقميص البلاوجرانا.

ومع منتخب الأرجنتين، لعب ميسي 106 مباراة سجل فيهم 49 هدفا وحصل على وصافة كأس العالم 2014.

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