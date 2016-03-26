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#تحدي_جيليت – ميسي يختار أكثر مدرب أثر فيه.. ' ليس جوارديولا '

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#تحدي_جيليت – ميسي يختار أكثر مدرب أثر فيه.. ' ليس جوارديولا ' #تحدي_جيليت – ميسي يختار أكثر مدرب أثر فيه.. ' ليس جوارديولا '

لم يختر ليونيل ميسي مدربه السابق في برشلونة جوسيب جوارديولا كأكثر مدرب أثر في مشوار البرغوث المهني.

وحصد الثنائي معا بطولتين لدوري أبطال أوروبا، إلا أن ميسي اختار مدربا أخرا ردا على سؤال في حوار أجراه مع قناة (MBC ).

وقال ميسي "أكثر مدرب أثر في هو فرانك ريكارد".

ودرب ريكارد برشلونة بين 2003 و2008، وكان هو المدرب الذي صعد ميسي للفريق الأول لبرسا.

وقال ميسي "لولا ريكارد، كان من الممكن أن لا يتم تصعيدي للفريق الأول في برشلونة".

وفاز ميسي بـ5 كرات ذهبية في مسيرة ذهبية مع برسا، سجل فيها 449 هدفا في 520 مباراة بقميص البلاوجرانا.

ومع منتخب الأرجنتين، لعب ميسي 106 مباراة سجل فيهم 49 هدفا وحصل على وصافة كأس العالم 2014.

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