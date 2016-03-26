بالصور.."اكسر خوفك امنح حياة" حملة لطلاب اتحاد "صيدلة الإسكندرية"

نظم الاتحاد المصرى لطلاب كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية،( EPSF_Alex) حملة توعية بأهمية التبرع بالدم وفوائده، تحت شعار "اكسر خوفك امنح حياة"، وذلك لنشر ثقافة التبرع بالدم، لارتفاع نسبة المحتاجين للتبرع بالدم إلى 3%، منهم مرضى الفشل الكلوى، والكبد، والسرطان، وانخفاض نسبة المتبرعين إلى 1%.

وشارك الطلاب باللوحات المرسومة وتوزيع المطبوعات التى تحتوى على نصائح للمتبرعين وشروط التبرع بالدم، وفوائده فى المساعدة على تجديد الخلايا والدورة الدموية.

كما استهدفت الحملة فئة الأطفال وذلك لزرع فكرة التبرع فى أذهان الأطفال لنشأه جيل واع مدرك لأهمية التبرع بالدم ودوره فى إنقاذ حياة المواطنين.

يذكر أن الاتحاد المصرى لطلبة الصيدلة، تأسس عام 1982 ويخضع لإشراف النقابة العامة لصيادلة مصر والجمعية المصرية عضو فى الاتحاد العالمى لطلاب الصيدلة "IPSF" ومن أهم إنجازاته، العام الماضى، دخوله موسوعة (جينيس) للأرقام القياسية، وذلك بتحقيق أكبر عدد قياسات سكر لأكثر من 8000 شخص فى يوم واحد.

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