وداعا للحبوب المهدئة.. 10 أطعمة ومشروبات تساعدك على النوم وتخلصك من الأرق

وفى هذا التقرير نسلط الضوء على أبرز الأطعمة التى تساهم فى علاج الأرق وتساعدتك على النوم بشكل أفضل، حسبما تضمن تقرير نشرته مؤخرا صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وتشمل:
1.الكربوهيدرات التى يتم هضمها ببطء مثل الشوفان والأرز البنى، فهى تعزز فرص نوم الإنسان، وتمد الجسم بمستويات ثابتة من الطاقة.
>2.الأطعمة الغنية بالبروتين كالأسماك والفول والعدس والمكسرات تحتوى على مستويات جيدة من الحمض الأمينى "تربتوفان"، الذى يتحول إلى الموصل العصبى "سيروتونين" و"ميلاتونين"، واللذين يساهمان فى تعزيز النوم.
>3.اللب الأبيض غنى بالماغنسيوم المعروف بدوره فى ارتخاء العضلات وتسهيل الدخول فى مرحلة النوم.
>4.تناول كوب من ماء جوز الهند فى المساء يساهم فى علاج الأرق لاحتوائه على كميات متوازنة من البوتاسيوم والكالسيوم والماغنسيوم والفسفور والصوديوم، والتى تساهم فى تسهيل النوم.
>5.الكريز غنى بمستويات متوسطة من هرمون الميلاتونين الذى ينظم النوم.
>6.الأطعمة الغنية بالزنك تساهم فى تعزيز النوم نظرا لأن هذا العنصر يساهم تحويل التريبتوفان إلى السيروتونين والميلاتونين، ويوجد فى عدة أطعمة أبرزها المكسرات البرازيلية والمحار.
>7. لحم الديك الرومى من الأغذية الرائعة فى محاربة الأرق لأنه غنى جداً بالحمض الأمينى"تربتوفان".
>8.الخضراوات الورقية خضراء اللون مثل الجرجير والسبانخ تساهم فى تهدئة الجسم واسترخاء العضلات نظرا لأنها غنية بعنصر الماغنسيوم.
>9. شاى الأعشاب المحتوى على عشبة الناردين والكاموميل، يساهم فى تعزيز مستويات الجليسين واسترخاء العضلات وتهدئة الأعصاب، وتسهيل النوم.
>10.الحصول على مكمل الماغنسيوم بعد استشارة الطبيب يساهم فى النوم بشكل جيد.
>- أحدث صيحة لعلاج الأرق باستخدام نظارة مبتكرة تشع ضوءاً أخضر اللون
- احذر..6 أطعمة ومشروبات لا تتناولها قبل النوم أهمها الشيكولاتة واللحوم