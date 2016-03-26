أخبار عاجلة

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا -
مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر -
خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس -
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور -
المسلماني: مستشارو ترامب عرضوا عليه اغتيال بشار الأسد -
الغيطي: «ترامب لم يكن في نيته ضرب سوريا.. وأُجبر على التنفيذ» -
«قرطام» وبرلمانيون يفتتحون مستشفى ومؤسسة خيرية بالشرقية -
حظر ندب الأطباء والممرضين والعاملين بالصحة لخراج المحافظة -
القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين -
مساء dmc - الأمين العام للهيئة العامة السورية للاجئين وكيف يتم التعامل مع الأطفال السوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع 4 وإصابة شخص فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق العاشر بلبيس

Google+ Print
مصرع 4 وإصابة شخص فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق العاشر بلبيس مصرع 4 وإصابة شخص فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق العاشر بلبيس
لقى 4 أشخاص مصرعهم فيما أصيب آخر في حادث تصادم وقع مساء اليوم فى اتجاه القادم من بلبيس للعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بتصادم سيارة ملاكي رقم س ب ت 8312 وسيارة نقل الإسماعيلية رقم 64693، ومقطورة رقم 60213 بطريق "بلبيس - العاشر من رمضان" ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وهم "ثريا فكرى عبد المسيح 62 عامًا ربة منزل وعماد نادى آدم 32 عامًا أعمال حرة، وسامح نسيم جرجس ميخائيل 39 عاما، ورأفت هنرى رزق الله يوسف 37 عاما وإصابة أشرف هنرى رزق الله يوسف 44 عاما وتم تحويله من مستشفى التأمين الصحى بالعاشر إلى المستشفى الجامعى بالزقازيق.

ومن جانبه قال الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، إنه تم نقل المصاب أشرف هنرى رزق الله يوسف 44 عاما تحويله من مستشفى التأمين الصحى بالعاشر إلى المستشفى الجامعى بالزقازيق وتم التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.


>النيابة تقرر تشكيل لجنة فنية لتحديد أسباب حريق مصنع بويات العاشر من رمضان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365