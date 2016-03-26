محافظ سوهاج: سيتم توفيق أوضاع العاملين بمصنع الهلال والنجمة بعد احتراقه

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج فى بيان له، بأنه سيتم توفيق أوضاع العاملين بمصنع الهلال والنجمة بالمنطقة الصناعية بحى الكوثر والذى احترق أمس وفقا للقوانين المنظمة لذلك، حيث التقى المحاسب كمال شلبى السكرتيرالعام لمحافظة سوهاج العاملين بمصنع لبحث توفيق أوضاعهم مع اصحاب المصنع وتم ذلك مع 149 عاملا وموظفا من أبناء سوهاج العاملين بالمصنع فى حضور إبراهيم توفيق وكيل وزارة القوى العاملة ومحمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى .

وأوضح شلبى أن المحافظة تسعى من خلال الاتصال بالمسئولين بالمصنع لبحث أوضاع العاملين فى إطار القوانين المنظمة لذلك ونأمل أن يتم تشغيل المصنع مرة أخرى لأنه وفر فرص عمل لأبناء المحافظة، وأن أجهزة المحافظة بذلت مجهودات للسيطرة على الحريق الذى اندلع أمس بالمصنع وبالتنسيق مع إدارة الأزمة بالمحافظة وقوات الحماية المدنية .

- تجمع العاملين بمصنع الهلال والنجمة أمام ديوان محافظة سوهاج للمطالبة بحقوقهم