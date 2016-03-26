مقتل ممرضة هندية وطفلها فى قصف غرب العاصمة الليبية

قتلت ممرضة هندية وطفلها فى قصف أصاب منطقة سكنية فى مدينة الزاوية الليبية غرب طرابلس الجمعة، بحسب ما أفادت بعثة الأمم المتحدة.

وقال البعثة فى تغريدة على موقع تويتر اليوم السبت، أن على الزعترى منسق الشؤون الإنسانية فى البعثة "يدين القصف العشوائى الجمعة ضد منطقة سكنية فى الزاوية الذى أدى إلى مقتل ممرضة هندية وطفلها".

ودعا الزعترى "كل أطراف الصراع فى ليبيا إلى الامتناع عن قصف المناطق السكنية واحترام القانون الدولى الإنساني".

ولم تفصح البعثة عن ملابسات الحادث، ولا عن الجهة التى تقف وراء القصف فى الزاوية التى تبعد نحو 45 كلم غرب طرابلس.

والأربعاء قتل سبعة أشخاص على الأقل فى اشتباكات فى بلدة الطويبية المحاذية لمدينة الزاوية من جهة الشرق بين مجموعات مسلحة مؤيدة لتحالف "فجر ليبيا" المسيطر على طرابلس، وآخرى موالية لقوات الحكومة التى يدعمها البرلمان المعترف به فى الشرق.

وتشهد ليبيا صراعًا على الحكم منذ أكثر من عام ونصف عام بين الحكومة التى تدير طرابلس ومعظم مناطق الغرب وبينها الزاوية والطويبية بمساندة "فجر ليبيا"، والحكومة فى الشرق التى يقود قواتها الفريق أول ركن خليفة حفتر.

وولدت مؤخرًا فى ليبيا حكومة ثالثة مدعومة من الأمم المتحدة فى محاولة لتوحيد سلطات البلاد.. وتواجه ليبيا خطرًا متصاعدا يتمثل فى محاولة تنظيم داعش، التمدد فيها مستغلا الفوضى الأمنية.