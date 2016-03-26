موقع إخباري ألماني ينفي التقاط ميركل «سيلفي» مع مشتبه به في تفجيرات بروكسل

نفى (إم إم نيوز) الألماني، اليوم السبت، التقارير التي تشير إلى التقاط المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لصورة سيلفي مع أحد منفذي هجمات بروكسل في أحد معسكرات اللاجئين في شهر سبتمبر الماضي.

وكشف الموقع اسم اللاجئ السوري الذي ظهر في الصورة مع ميركل، والتي انتشرت بشكل فيروسي على مواقع التواصل الاجتماعي، بصفته منفذ تفجير مطار بروكسل يوم 22 مارس الماضي، حسبما أوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وذكر الموقع أن الشاب الذي تسبب في جدل واسع في وسائل الإعلام الاجتماعية يشبه إلى حد كبير أحد منفذي هجمات بروكسل وصانع قنابل هجمات باريس نجيم العشراوي ، ولكنه ليس له أي علاقة بالهجمات الإرهابية في بروكسل، وأنه في الواقع، يبلغ من العمر 18 عاما ويُدعى أنس مونداماني، والذي يعيش حاليا في برلين بعد أن استضافته أسرة ألمانية.

وجاء في النبأ- الذي أوردته (سبوتنيك) في وقت سابق اليوم- بأنه عندما زارت ميركل مركز إيواء للاجئين في برلين في 10 سبتمبر الماضي، التقط عدد من اللاجئين صور سيلفي معها، حيث لفت مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي إلى أن أحد هؤلاء يشبه نجيم العشراوي، المشتبه فيه الثالث الهارب بهجمات بروكسل.

وكانت 3 انفجارات وقعت في العاصمة البلجيكية بروكسل صباح 22 مارس 2016، بدأت بانفجارين وقعا قرب صالة المغادرة بمطار “زافنتم” الدولي، أعقبهما ثالث في محطة مترو أنفاق تقع قرب مقر الاتحاد الأوروبي، ما أسفر عن مقتل 31 شخصا وإصابة 300 آخرين.

يٌشار إلى أن الشرطة البلجيكية نشرت صورة أمس الجمعة لنجيم العشراوي، وقال المدعي العام إنه من نفذ تفجير المطار، وبعد نشر الصورة أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي جدلا بأن المشتبه به هو نفسه من يظهر في صورة “سيلفي” مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

أ ش أ