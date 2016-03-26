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أشعة الماموجرام المستخدمة للكشف عن سرطان الثدى يمكنها التنبؤ بمشاكل القلب

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أشعة الماموجرام المستخدمة للكشف عن سرطان الثدى يمكنها التنبؤ بمشاكل القلب أشعة الماموجرام المستخدمة للكشف عن سرطان الثدى يمكنها التنبؤ بمشاكل القلب
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، تمثلت فى قدرة أشعة الماموجرام على اكتشاف مشاكل القلب، بجانب قدرتها الفائقة على كشف أورام الثدى.

وأشار الباحثون فى الدراسة التى نشر نتائجها مؤخرا موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية إلى إجراء نحو 37 مليون أشعة ماموجرام سنويا لتصوير الثدى سنويا فى الولايات المتحدة الأمريكية، مقابل 2 مليون فى بريطانيا.
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>• جمعية السرطان الأمريكية


>وأوصت جمعية السرطان الأمريكية بتصوير الثدى بالأشعة السينية العادية للنساء فى سن 45 عاما وما فوق، بينما فى المملكة المتحدة البريطانية، يتم فحص النساء فى سن 47 عاما وما فوق.

ووجد الباحثون أن تصوير الثدى بالأشعة السينية يمكن من خلاله الكشف عن أورام سرطان الثدى، ويمكن أيضاً أن تكون أشعة الماموجرام وسيلة فعالة لتحديد تراكم الكالسيوم فى شرايين الثدى، وهذا يرتبط بمشاكل فى الشرايين التاجية.

• تكلس الشرايين التاجية


>وقال العلماء من كلية ايكان فى مدينة نيويورك، إن تراكم الكالسيوم فى شرايين الثدى، يسبب تكلس الشرايين التاجية (CAC)، وهو علامة مبكرة للغاية على حدوث أمراض القلب.

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