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الحكومة السورية: سنُعيد ترميم آثار مدينة تدمر لتكون رسالة ضد الإرهاب

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الحكومة السورية: سنُعيد ترميم آثار مدينة تدمر لتكون رسالة ضد الإرهاب الحكومة السورية: سنُعيد ترميم آثار مدينة تدمر لتكون رسالة ضد الإرهاب
أعلنت السورية أن هناك خطة لترميم الآثار والمعابد الرومانية القديمة والمداخل الأثرية التى نسفها مسلحو تنظيم داعش العام الماضى فى مدينة تدمر، وإعادتها إلى ما كانت عليه لتكون رسالة ضد الإرهاب، وذلك فور استعادة المدينة من التنظيم الإرهابي.

ونقلت قناة (سكاى نيوز بالعربية) اليوم السبت، عن مدير عام الآثار والمتاحف فى سوريا مأمون عبد الكريم قوله إنه تم الإطلاع على لقطات مصورة من تدمر خلال الأيام القليلة الماضية، بما فى ذلك بعض الصور التى التقطت باستخدام طائرة دون طيار حلقت فوق المدينة، والتى اتضح من خلالها أن الأوضاع مطمئنة؛ حيث لا زالت الكثير من المبانى قائمة، بما فى ذلك الجدران المحيطة بمعبد بل والمسرح الرومانى وساحة الأعمدة والمصلبة (التترابيل)، وهى عبارة عن قاعدة تنتصب عليها مجموعة من أربعة أعمدة فى كل ركن.

وأعرب المسئول السورى عن أمله فى استعادة تدمر خلال أيام بعد دخول القوات الحكومية الأجزاء الغربية والشمالية منها ، ووعد بإحياء آثار الحقبة الرومانية لتكون رسالة ضد الإرهاب.

يُذكر أن مسلحى داعش نسفوا معبد بعل شمين ومعبد بل، إضافة إلى الأبراج الجنائزية وقوس النصر التى صمدت لنحو 1800 عام فى المدينة، التى وصفتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بأنها ملتقى للثقافات منذ فجر الإنسان.
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