تداول فيديو نادر للملك سعود بن عبدالعزيز أثناء افتتاح القسم العربى بإذاعة لندن

تداول ناشطون خليجيون على مواقع التواصل الاجتماعى، مقطعا صوتيا وصورا نادرة لبدايات دخول المذياع "الراديو" إلى المملكة العربية السعودية ، قبل نحو 80 عاما، حين تمكن المواطنون من سماع الأخبار والبرامج الدينية والثقافية حينها لأول مرة بهذه الوسيلة.

وتضمنت الصور مستندات تبين أن المذياع كان مقصورا على الأثرياء وكبار المسؤولين، حيث كان اقتناء الراديو فى ذلك الوقت برسوم ومتى انتهت مدة الترخيص يتم تجديده.

كما أبرز مقطع الفيديو رسالة وجهها الملك سعود بن عبد العزيز عام 1358هـ عندما كان وليا للعهد فى ذلك الوقت، من القسم العربى المفتتح حديثا حينها بإذاعة لندن، إلى الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن، ودعاءه له بالصحة والتوفيق، مقدما له التهنئة، ومحييا أبناء الشعب السعودى والعربى، متمنيا لهم السعادة والهناء، ومؤكدا أن الشعب العربى لا يريد إلا أن يحيا حرا كريما فى أرضه.



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