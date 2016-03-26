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مقتل 34 "إرهابيا" بمدينة الأنبار العراقية نتيجة قصف لطيران التحالف الدولى

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مقتل 34 "إرهابيا" بمدينة الأنبار العراقية نتيجة قصف لطيران التحالف الدولى مقتل 34 "إرهابيا" بمدينة الأنبار العراقية نتيجة قصف لطيران التحالف الدولى
نفذ طيران التحالف الدولى 16 طلعة جوية على مواقع تنظيم داعش الإرهابى، مما أسفر عن مقتل العديد من الإرهابيين فى مناطق متفرقة بالأنبار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة اليوم السبت، أن طيران الجيش العراقى نفذ ثمانى طلعات جوية قتالية على مواقع داعش.. كما نفذ طيران التحالف الدولى ثمانى طلعات أخرى على مناطق (كبيسة والبوشهاب والمحمدى والفلوجة بالأنبار) وأسفرت عن مقتل 34 إرهابيًا وتدمير سيارتين مزودتين بأسلحة رشاشة.

وتمكنت قوة تابعة لقيادة عمليات تحرير نينوى بالمحور الشمالى مدعومة بحشد "بيارق العراق" من تطهير قرية النص، وإخلاء 500 شخص من القرى التى تمت استعادة السيطرة عليها من قبضة داش، وتدمير منصة إطلاق صواريخ بقرية المكوك.

من جهة أخري، ذكرت قيادة عمليات بابل، أن حصيلة قتلى تفجير استهدف مدنيين فى ملعب لكرة القدم بناحية الإسكندرية ارتفع إلى 30 قتيلا بينهم رائد الشرطة و77 جريحا بينهم مدير ناحية الإسكندرية.

على صعيد آخر، أكد مصدر عسكرى كردى اليوم السبت، مقتل أحد قيادات داعش يحمل الجنسية الأمريكية بواسطة سلاح كاتم للصوت فى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال غربى العراق.. وقال إن القتيل يدعى "أبو فرقان" الميسرى وهو مسؤول الإعدام فى التنظيم.

كما قتل جنودى تركى وأصيب آخر بجراح شمالى الموصل نتيجة قذيفة صاروخية أطلقها تنظيم داعش خلال اشتباكه مع قوات "البيشمركة" الكردية قرب قاعدة بها جنود أتراك، وأن الجندى المصاب نقل لمستشفى فى شرناق جنوب شرقى تركيا.
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