انتحار فتاة أعلى كوبرى الساحل لإجبارها على الزواج وغرق شاب حاول إنقاذها

لقى شاب وفتاة مصرعهما، اليوم السبت، غرقًا فى النيل، بمنطقة الساحل بالقاهرة، بعدما ألقت الفتاة بنفسها من أعلى كوبرى الساحل، وأثناء مرور مركب قفز 5 شباب لإنقاذها، وخرج 4 منهم، بينما غرق الخامس.

وأوضح مصدر أن الفتاة تنتمى إلى إحدى مناطق الوراق، وألقت بنفسها فى النيل هربًا من قرار أسرتها بزواجها من شاب لا توافق عليه.

وكشف المصدر، أنه أثناء سير مركب نيلى، تحمل مجموعة من المواطنين للتنزه، فوجئوا بفتاة تلقى بنفسها من أعلى كوبرى الساحل، مما دفع مجموعة شباب بالنزول فى المياه لإنقاذها، موضحا أنه خرج 4 منهم وغرق الخامس مع الفتاة.

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