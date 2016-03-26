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بالصور.. مفيد فوزى معلقا على قلة حضور حفل توقيع كتابه: "ياريتنى كنت مايا دياب"

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بالصور.. مفيد فوزى معلقا على قلة حضور حفل توقيع كتابه: "ياريتنى كنت مايا دياب" بالصور.. مفيد فوزى معلقا على قلة حضور حفل توقيع كتابه: "ياريتنى كنت مايا دياب"
تمنى الإعلامى مفيد فوزى، أن يكون مايا دياب أو تامر حسنى أو "حتى ابن عم "، على حد قوله، وذلك اعتراضًا على قلة الحاضرين بالمركز الدولى للكتاب بوسط القاهرة خلال حفل توقيع أحدث كتبه "هيكل الآخر"، الذى يدور عن الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وأضاف فوزى خلال الندوة التى شهدت إقبالا ضعيفًا، أنه يعتقد أن مقياس العقول الإعلامية بتأثيراتها، استنادًا إلى مقولة هيكل التى أخبر بها فوزى ومفاداها "لا تقيس قناة تلفزيونية بعدد مشاهديها ولكن قسها بمدى تأثيرها على الناس" .

وعلق مؤلف الكتاب على قلة الحاضرين حفل التوقيع، بقوله "ليس كل كتاب رائج ناجح، وليست كل قصة رائجة جيدة".


>ندوه عن محمد حسانين هيكل مفيد فوزى مصطفى الفقى (1)

ندوه عن محمد حسانين هيكل مفيد فوزى مصطفى الفقى (2)

ندوه عن محمد حسانين هيكل مفيد فوزى مصطفى الفقى (3)

ندوه عن محمد حسانين هيكل مفيد فوزى مصطفى الفقى (4)

ندوه عن محمد حسانين هيكل مفيد فوزى مصطفى الفقى (5)

ندوه عن محمد حسانين هيكل مفيد فوزى مصطفى الفقى (6)

ندوه عن محمد حسانين هيكل مفيد فوزى مصطفى الفقى (7)

ندوه عن محمد حسانين هيكل مفيد فوزى مصطفى الفقى (8)

ندوه عن محمد حسانين هيكل مفيد فوزى مصطفى الفقى (9)


>- حركة الإعلام الإيجابى تكرم مفيد فوزى وسمير صبرى خلال حفل التدشين
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مصر 365

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