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هيثم الحريرى بعد تبرئته من تهمة تكدير السلم العام: "براءة منقوصة"

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هيثم الحريرى بعد تبرئته من تهمة تكدير السلم العام: "براءة منقوصة" هيثم الحريرى بعد تبرئته من تهمة تكدير السلم العام: "براءة منقوصة"
احتفى النائب هيثم الحريرى بقرار محكمة جنايات الإسكندرية، بتبرئته من الاتهامات الموجهة إليه فى قضية تكدير السلم العام والتظاهر والتحريض على العنف فى عهد جماعة الإخوان، عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك".

وقال الحريرى، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك": "الحمد لله والشكر لله على البراءة، وإن كنت أرى أن براءتى منقوصة.. فالبراءة الكاملة ستكون بالإفراج عن كل المظلومين داخل السجون، مئات وربما آلاف من الشباب مسجونين أو يحاكمون أو مازالت ملفاتهم داخل الأدراج فى أحداث مشابه وقضايا منذ عهد الإخوان البائد وما قبله، تحريات بها تدليس وتحقيقات منقوصة قذفت شبابنا إلى السجون".

وتابع الحريرى فى منشوره على "فيس بوك": "نعم نريد أن تعود الداخلية بالعدل وليس بالظلم، نريد نيابة تدافع عن جميع المصريين وتقيم العدل وترفع الظلم، نعم نريد أن يظل القضاء شامخًا بالعدل وليس بالظلم، سنبنى بالعدل وليس بالظلم غدًا استشكال ماهينور المصرى ويوسف شعبان وغيرهما كثيرون هل تكتمل الفرحة".


>- "جنايات الإسكندرية" تبرئ النائب هيثم الحريرى من تهمة تكدير السلم العام


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