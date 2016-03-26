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خلى بالك من دماغك.. 75٪ من المصابين بمرض عقلى تعرضوا لإصابات بالرأس

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خلى بالك من دماغك.. 75٪ من المصابين بمرض عقلى تعرضوا لإصابات بالرأس خلى بالك من دماغك.. 75٪ من المصابين بمرض عقلى تعرضوا لإصابات بالرأس
كشفت نتائج دراسة حديثة عن أن 75% من الذين يعانون من مرض عقلى تعرضوا لإصابات مؤلمة فى الرأس سابقاً. وأوضح الباحثون من جامعة ماسى بنيوزيلندا أن الخرف الذى يصيب لاعبى كرة القدم والرجبى التى تسمى بـ"الكرة الأمريكية"، كان مثيرا للجدل وملفتا للانتباه، لذلك ناقشت العديد من وسائل الإعلام والأوساط الطبية التأثير طويل الأجل لهذه الإصابات.

وأشار الباحثون فى الدراسة - التى نشر نتائجها مؤخرا موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية - إلى أن صدمات الرأس الطفيفة والمتكررة يمكن أن تؤدى إلى الخرف المبكر، لافتين إلى أن ما يقرب من 75% من الذين يعانون من الخرف عانوا من إصابة مؤلمة فى الرأس سابقا.

كما أن الآثار الطويلة الأجل للإصابات المتتالية فى الرأس تسبب نزيفا صغيرا مع كثرة الاستجابات الالتهابية وموت الخلايا العصبية فى المخ.


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