أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين -
مساء dmc - الأمين العام للهيئة العامة السورية للاجئين وكيف يتم التعامل مع الأطفال السوريين -
مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الرغبة فى تناول الطعام والرعشة أهم أعراض السكر المنخفض

Google+ Print
الرغبة فى تناول الطعام والرعشة أهم أعراض السكر المنخفض الرغبة فى تناول الطعام والرعشة أهم أعراض السكر المنخفض
سكر الدم يجب ألا يقل عن 70 درجة، وألا يزيد عن الـ110 درجة أيضا، وهى النسبة الطبيعية له، إلا أن نسبته تطالها الكثير من التغييرات بالارتفاع والانخفاض عن هذا المستوى، وذلك للكثير من الأسباب.

عوامل انخفاض السكر


>الدكتورة ريم سليم - استشارى الباطنة والسكر - أوضحت أن الكثير من العقاقير الطبية قد تؤدى فجأة لانخفاض السكر، وقد يؤدى أيضا بذل الجهد المفرط لهذه المشكلة أيضا، كذلك الإصابة ببعض الأمراض واضطرابات الغدد، وقد يكون السبب ناتجا عن الإصابة عند مرضى السكر من تأخرهم فى تناول وجبتهم بعد تعاطيهم الإنسولين، أو زيادة جرعة العلاج.

أعراض السكر المنخفض


>وعن أبرز الأعراض التى تنبئ بحدوث انخفاض فى مستوى السكر فى الدم، فتوضح استشارى الباطنة والسكر أن بعض المرضى يعانون من رعشة بالجسم، فيما يعانى البعض الآخر من الرغبة فى تناول الطعام والجوع الشديد، وقد يعانون من عرق زائد أو تسارع دقات القلب، والضعف العام والذبول فجأة من الأعراض أيضا، كذلك ضعف الهمة والقدرة على بذل الجهد، فيما يعانى بعض المرضى من آلام بالرأس وعدم اتزان وتوتر.

وينصح هؤلاء بضرورة استشارة الطبيب فى الحال، خاصة لمن يعانون من مرض السكر، حتى ينصحهم بالتصرف فى الحال، وعدم التأخر حتى لا يعانون غيبوبة أو مشكلات مضاعفة جراء هذه الأعراض، وإذا قمت بقياس السكر وتأكدت من انخفاضه تناول ملعقة صغيرة من السكر على سبيل المثال، حتى تتوصل إلى طبيبك واستشارته أيضا.

موضوعات متعلقة..

تعرف على أهم 10 أعراض لمرض السكر

أعراض سكر الأطفال.. تعرف عليها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365