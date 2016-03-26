الرغبة فى تناول الطعام والرعشة أهم أعراض السكر المنخفض

عوامل انخفاض السكر

أعراض السكر المنخفض

سكر الدم يجب ألا يقل عن 70 درجة، وألا يزيد عن الـ110 درجة أيضا، وهى النسبة الطبيعية له، إلا أن نسبته تطالها الكثير من التغييرات بالارتفاع والانخفاض عن هذا المستوى، وذلك للكثير من الأسباب.>الدكتورة ريم سليم - استشارى الباطنة والسكر - أوضحت أن الكثير من العقاقير الطبية قد تؤدى فجأة لانخفاض السكر، وقد يؤدى أيضا بذل الجهد المفرط لهذه المشكلة أيضا، كذلك الإصابة ببعض الأمراض واضطرابات الغدد، وقد يكون السبب ناتجا عن الإصابة عند مرضى السكر من تأخرهم فى تناول وجبتهم بعد تعاطيهم الإنسولين، أو زيادة جرعة العلاج.>وعن أبرز الأعراض التى تنبئ بحدوث انخفاض فى مستوى السكر فى الدم، فتوضح استشارى الباطنة والسكر أن بعض المرضى يعانون من رعشة بالجسم، فيما يعانى البعض الآخر من الرغبة فى تناول الطعام والجوع الشديد، وقد يعانون من عرق زائد أو تسارع دقات القلب، والضعف العام والذبول فجأة من الأعراض أيضا، كذلك ضعف الهمة والقدرة على بذل الجهد، فيما يعانى بعض المرضى من آلام بالرأس وعدم اتزان وتوتر.

وينصح هؤلاء بضرورة استشارة الطبيب فى الحال، خاصة لمن يعانون من مرض السكر، حتى ينصحهم بالتصرف فى الحال، وعدم التأخر حتى لا يعانون غيبوبة أو مشكلات مضاعفة جراء هذه الأعراض، وإذا قمت بقياس السكر وتأكدت من انخفاضه تناول ملعقة صغيرة من السكر على سبيل المثال، حتى تتوصل إلى طبيبك واستشارته أيضا.

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