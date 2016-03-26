محكمة مغربية تقضى بالسجن 6 سنوات لتركى وسنة لمغربى فى قضية إرهابية

>قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بأحكام، تراوحت بين البراءة وست سنوات سجنا نافذا، فى حق ثلاثة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية التركية، لارتكابهم أفعالا لها علاقة بالإرهاب> .>وحكمت المحكمة بحق المتهم الأول، وهو تركى الجنسية، بست سنوات سجنا نافذا، مع إبعاده خارج أراضى المملكة بعد قضاء مدة سجنه، فيما قضت بحق المتهم الثاني، وهو أيضا من اصل تركي، ببراءته من التهم المنسوبة إليه، مع إبعاده فورا خارج البلاد. فيما قضت المحكمة بحق المتهم الثالث، وهو مغربي، بسنة حبسا نافذا .

وكانت مصالح الأمن قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة خلال شهر ديسمبر 2015، للاشتباه فى علاقتهم بتنظيمات إرهابية، وكذا بناء على شكاية تقدمت بها شركة "اتصالات المغرب" بشأن عملية اختلاس للمكالمات الواردة من الخارج.

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