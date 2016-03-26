غداً هو موعد عرض تفاصيل قصة حب عابد فهد و أمل عرفة

يبدأ غداً عرض مسلسل " مدرسة الحب " للمخرج صفوان نعمو، على قناة osn ، من خلال ثلاثية " علاقة حب "، التي يتولى بطولتها عابد فهد و أمل عرفة و باميلا الكيك .

وتدور حكاية الثلاثية حول كاتب متزوج، يؤدّي دوره النجم عابد فهد، بينما تؤدي أمل عرفة دور زوجته، لكنهما يتعرضان لحادث يغيّر حياتهما جذرياً، في الوقت الذي يُتيح المجال لفتاة، تؤدي دورها " باميلا الكيك "، لدخول حياتهما، فتقلب حياتهما رأساً على عقب، عندما يقع عابد في حبّها، ويُصبح في حيرة بين زوجته وبينها، فكيف ستنتهي هذه القصة؟

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