غادة بشور تسبب الأذى لـ ميسون أبو أسعد
السبت 26-03-2016 16:14
أنهت الفنانة السورية غادة بشور تصوير أحد الأدوار الرئيسية في مسلسل " زوال " للمخرج أحمد إبراهيم أحمد، حيث تؤدي شخصية " أم طالب "، وهي امرأة قوية، همّها الوحيد الثرثرة في الحارة و إثارة المشاكل في الحيّ، عدا عن تحكّمها المطلق بزوجها الذي لا يسلم من شرورها .
أما أكبر المتضررين من " أم طالب " فهي وداد، التي تؤدّي دورها ميسون أبو أسعد، والتي تكيل لها التهم التي تمسّها وتؤذيها، ما يجعلها تعاني بشكل كبير، ثم نرى كيف أن " أم طالب " تأبى أن تتخلّى عن أذيتها لـ " وداد " حتى في يوم زفافها .
كذلك أنهت غادة تصوير دورها في مسلسل " سليمو و حريمو "، حيث تؤدي شخصية عالمة فلك و أبراج، و تريد اختيار عروس لابنها، الذي يؤدي دوره الفنان عبد المنعم عمايري، بما يتناسب مع طريقة تفكيرها وحسب البرج الفلكي الذي تختاره هي.
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