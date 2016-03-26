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بعد عودتها عن قرار اعتزال التمثيل.. ريهام سعيد تحتفل بعرضها المسرحي

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السبت 26-03-2016 17:56

بعدما سبق وقررت اعتزال التمثيل والتركيز فقط في عملها كإعلامية تراجعت ريهام سعيد عن هذا القرار خاصة بعد تقلص جماهيريتها كاعلامية بعد واقعة "فتاة المول" في برنامجها"صبايا الخير"حيث قررت ريهام أن تعود مجددا إلى التمثيل وذلك من خلال عرض مسرحي هو"رسمي فهمي نظمي"الذي يشاركها في بطولته طلعت زكريا وأحمد الإبياري واحتفلت ريهام ببداية عرض المسرحية بتشجيع كبير من بعض الجمهور الذي رحب بعودتها.

وتتناول المسرحية الصراع على الميراث من خلال استعراض تصرفات أفراد عائلة بعد أن يرثوا مبلغ كبير من المال، ويسلط العمل الضوء على تفكير الشباب السطحى والذى لا يعرف شيئا عن الاجتهاد والتعب فى العمل ويحصل على كل ما يريد بسهولة وبدون مجهود.

 

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