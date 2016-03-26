بالصور: ابنة نور الشريف تهدي مكتبة والدها لأكبر المعالم الأثرية بمصر

نظرا لإيمان القائمين على مكتبة الاسكندرية والتي تعد من أهم المعالم الأثرية في مصر بمدى ثراء مكتبة نور الشريف فقد اتفقوا مع أسرته على الحصول على مكتبته التي تعد موسوعة ثقافية زاخرة وعمل ركن في المكتبه باسم نور الشريف.

وبالفعل ذهب بعض المسؤولين عن مكتبة الأسكندرية أمس إلى منزل الفنان القدير وتقابلوا مع ابنته مي التى أهدتهم المكتبة وعلقت على هذا الحدث عبر حسابها الشخصي على فيس بوك قائلة:" أخيرًا بعد تعب شهور طويلة استلم اليوم فريق من مكتبة الإسكندرية مكتبة "نور الشريف" وهي في طريقها الآن إلى الإسكندرية".

وأضافت "مى": "أخص بالشكر "شيرين الصاوي" مديرة "بيت السناري" في القاهرة على مجهودها هي وفريقها، وفريق عمل الإعلامية "منى الشاذلي" علي توثيق هذه اللحظة ومساعدتهم اليوم".

وانهت مي كلامها معلنه عن معرضًا الشهر القادم لوالدها قائلة :"

انتظروا معرضًا الشهر القادم في "بيت السناري" بمناسبة عيد ميلاد حبيبي أبويا الفنان نور الشريف "‫حبيبي دائمًا".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي